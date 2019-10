Türgi saatkond Tallinnas Narva maanteel on seoses relvakonfliktiga Süürias täiendava valve all. Saatkonna teatel on tegemist ennetava meetmega.

Neljapäeva õhtul ja reede hommikul oli saatkonnahoone juures näha politseinikke. ERR esitas Türgi saatkonnale päringu, kas tegemist on Türgi välisministeeriumist tulnud korraldusega kõikide saatkondade julgeolekut ennetavalt suurendada või olid politseinikud kohale saabunud mingi konkreetse intsidendi tõttu.

"Tegemist on ennetava meetmega," ütles reedel ERR-ile Türgi saatkonna esindaja.

Politsei korraldab taolistel juhtudel valve, kui välisriigi esindus on esitanud Eesti välisministeeriumi kaudu vastava noodi.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kinnitas, et Türgi pool on välisministeeriumi kaudu esitanud palve Türgi suursaatkonna valve tugevdamiseks.

"Politsei valve all on saatkonnad igapäevaselt, praegu teeme kontrolli sel põhjusel tihedamini. PPA on hinnanud võimalikke ohte saatkonnale ja seal töötavatele inimestele ja hetkel on see ohuhinnang jätkuvalt madal," ütles ERR-ile PPA pressiesindaja Marie Aava.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas 9. oktoobri pärastlõunal, et Türgi algustas sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas. Ankara teatel on operatsiooni sihtmärgiks Süüria kurdide üksused, keda Türgi käsitleb terroristidena, ning sõjalise sekkumise eesmärgiks on luua Süüria poolele Türgi kontroll all olev ala, kuhu saaks asustada Türgi territooriumil viibivaid Süüria põgenikke.

Praeguseks on Türgi nõustunud relvarahuga Süürias, et kurdi väed saaksid taganeda. USA asepresident Mike Pence ütles neljapäeval, et kõik sõjalised operatsioonid peatakse 120 tunniks ehk viieks ööpäevaks ning USA aitab korraldada kurdide vägede väljaviimist alalt, mida Türgi on nimetanud turvatsooniks.

Vaatlejad teatasid aga reedel, et Süüria piirilinnas Ras al-Ainis puhkesid vaherahu teadaandest hoolimata kokkupõrked Türgi ja kurdi vägede vahel.