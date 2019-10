Ameerika Ühendriikide vägede väljaviimine Süüriast ja Türgi poolt sõjategevuse alustamine tähendab siseminister Mart Helme sõnul, et NATO on praegu paralüseeritud.

"Ajutiselt on NATO paralüseeritud ja meie jaoks tähendab see keerulist probleemi," ütles Eesti Konservatiivse Erakonna (EKRE) esimees, peaministrit asendav Helme neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Eesti kaitsmise seiskohtalt peab Helme sõnul hakkama vaatama loomingulisemalt, kui vaja on põhiseaduslikku korda tagada.

"Väikeste riikide suured liitlased võivad olla hõivatud. Donald Trump keskendub lähiaastatel valimiskampaaniale. Need on tõsised häiresignaalid meie jaoks," arutles Helme.

Ta lisas, et rahvusvahelised konfliktid on reeglina provotseeritud lokaalsetest tülidest ning seda tuleb samuti tähele panna.

Välismister Urmas Reinsalu (Isamaa) lisas, et ta vestles Türgi välisministriga ja kutsus teda üles sõjalise aktsiooni asemel leidma konfliktile poliitiline lahendus. Reinsalu sõnul teeb ta reedel kiirvisiidi Brüsselisse, kus kohtub ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, kellega tuleb teemaks Lähis-Ida temaatika ja NATO partnerite vastuoludest üle saamine.

Reinsalu meenutas ka, et tema hiljutisel visiidil Ameerika Ühendriikidesse sai ta kinnitust, et NATO lepingu artikkel number viis nende jaoks kehtib. See artikkel sätestab kollektiivkaitsekohustuse.