Välisminister Urmas Reinsalu ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg tõdesid, et Türgi julgeolekumuresid Kirde-Süürias ei tohiks lahendada sõjaliste vahenditega, vaid poliitiliste ja diplomaatiliste sammudega.

Reinsalu arutas kohtumisel Stoltenbergiga olukorda Süürias, Ukraina toetamist, transatlantilist koostööd ning eelseisvat NATO liidrite kohtumist.

Reinsalu ja Stoltenberg tervitasid Türgi ja USA kokkulepet sõjategevuse peatamiseks Süürias.

"Olukord Lähis-Idas on teravnenud, kuid NATO artikkel 5 kollektiivkaitse põhimõte toimib tingimusteta," ütles Reinsalu.

"Meie dialoogi Türgiga kannustab ka teadmine, et Türgi on NATO liitlane, Euroopa Liidu oluline partner ja ülemaailmse Daeshi-vastase (ISIS-e vastase) koalitsiooni liige. Türgil on olnud ka ülioluline roll rändekriisi ohjamisel," lisas välisminister.

Kohtumisel rõhutati ka vajadust olla jätkuvalt solidaarsed Ukrainaga, et seista vastu Venemaa agressioonile. Oktoobri lõpus toimub ka Põhja-Atlandi Nõukogu visiit Ukrainasse.

Aasta lõpus toimuvalt liidrite kohtumiselt Londonis oodatakse sõnumit NATO jätkuvalt kesksest rollist Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku tagamisel.