Kõik sõjalised operatsioonid peatakse 120 tunniks ehk viieks ööpäevaks ning USA aitab korraldada kurdide vägede väljaviimist alalt, mida Türgi on nimetanud turvatsooniks.

Pence andis sellisest otsusest teada neljapäeal, kui oli Ankaras kohtunud Türgi presidendi Tayyip Erdoganiga.

Pence pani sõjategevuse peatamise president Donald Trumpi nimele. "Ta tahtis relvarahu. Ta tahtis, et vägivald lõpeks," ütles Pence ajakirjanikele.

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu ütles, et rünnak lõpetatakse täielikult, kui SDF on piiritsoonist lahkunud.

"Me peatame operatsiooni, mitte ei lõpeta seda," ütles ta. "Me lõpetame operatsiooni täielikult alles pärast seda, kui [kurdi jõud] on piirkonnast lahkunud," lisas minister.

Pence märkis, et USA tühistab Türgile kehtestatud majandussanktsioonid, kui sõjaline rünnak lõpeb. Seni uusi sanktsioone juurde ei kehtestata.

USA president teatas Twitteris, et tegu on suurepärase uudisega ning tänas Türgi president Erdogani. "Miljonid elud päästetakse!" lisas ta.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Trump lisas hiljem, et niisugust kokkulepet poleks suudetud saavutada kolm päeva tagasi. "Selle jaoks oli vaja natuke "karmi" armastust. Suurepärane kõigi jaoks. Olen kõigi üle uhke!" kirjutas ta.

SDF-i esindajad Washingtoni ja Ankara kõnelustel ei osalenud ja ei ole veel ka viimaseid teateid kommenteerinud.

Pence ütles samas, et USA on juba võtnud sel teemal ühendust kurdide juhitud liiduga.

Türgi võimude lubadusel on sissetung Süüriasse ajutine

Türgi võimud on lubanud Ühendriikidele, et nende niinimetatud turvatsooni loomine Süüria põhjaosas on ajutine ega vii inimeste massilisele ümberasumisele, teatas neljapäeval USA eriesindaja Süürias James Jeffrey.

"Türklased on meile korduvalt kinnitanud, et nad ei kavatse Süüriasse kauaks jääda. Seda kinnitas täna isiklikult ka president Recep Tayyip Erdoğan," sõnas Jeffrey ajakirjanikele välisminister Mike Pompeo lennuki pardal reisil Türgist Iisraeli.

USA asepresident Mike Pence ja välisminister Mike Pompeo saabusid neljapäeval eraldi lennukitega Türki eesmärgiga veenda Ankarat Süüria põhjaosas relvarahu kehtestama.

Türgi alustas möödunud kolmapäeval pealetungi Põhja-Süürias tegutsevatele kurdi üksustele ning plaanis luua seal piirist 30 kilomeetri pikkuse puhverala, kuhu tahab saata umbes miljon Türgis elavat Süüria päritolu põgenikku.

Türgi väed alustasid rünnakut peale seda, kui Trump käskis USA vägedel Türgi-Süüria piirilt taanduda.