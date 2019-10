Prantsusmaal peeti kinni 11. septembri stiilis rünnaku kavandaja

"Meie teenistused pidasid kinni isiku, keda inspireerisid 2001. aasta 11. septembri rünnak ja lennukid, mis hävitasid Maailma Kaubanduskeskuse (WT) tornid," ütles Castaner telekanalile France-2.

Kahtlusalune peeti kinni 26. septembril ning ta juba kavandas rünnakut, püüdes relvi osta, sõnas siseminister.

Castaner ei avaldanud juhtumi üksikasju, kuid ütles, et Prantsuse võimud on hoidnud alates 2013. aastast ära 60 potentsiaalset terrorirünnakut.

Prantsuse julgeolekuametnik ütles anonüümsuse tingimusel, et kuigi rünnaku planeerimine oli algfaasis, otsustas sisejulgeolekuteenistus (DGSI) mehe vahistada, sest ta oli alustanud relvade hankimist.

Vahistatud mees on 20. eluaastates Prantsusmaa elanik ja DGSI on tuvastanud, et tal on islamiäärmuslikud vaated, ütles ta.

Ametniku sõnul püüavad uurijad välja selgitada, kas tal oli kaasosalisi.

Castaneri üllatav teadaanne langeb ajale, kui Prantsuse julgeolekuametkonnad on pärast Pariisi politsei peakorteris korraldatud ja nelja politseiniku elu nõudnud rünnakut suure tähelepanu all.

Prantsuse julgeolekujõud on pärast 2015. ja 2016. aasta äärmusrühmituse ISIS terrorirünnakuid jätkuvalt kõrgendatud valmisolekus.

2001. aasta 11. septembril sai rünnakutes WTC kaksiktornile New Yorgis ja USA kaitseministeeriumi hoonele ning kaaperdatud lennuki hukus sai surma ligi 3000 inimest. Rünnaku korraldas islamiäärmuslik terrorivõrgustik Al-Qaeda.