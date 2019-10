Pariisi politseis on võimalikud islamiäärmuslased suure luubi alla võetud

Tegemist on jätkuga intsidendile 3. oktoobril, mil üks moslemist politseinik pussitas Pariisi politseihoones surnuks neli kolleegi ning haavas veel kaht. 45-aastane ründaja, politseis IT-tehnikuna töötanud Mickaël Harpon tulistati vahejuhtumi käigus politseinike poolt surnuks, vahendas ajaleht The Times.

Juhtumi järel nentis meedia mitmel puhul, et islamiäärmuslus on levinud ka Prantsusmaa südamesse ehk politsei ridadesse.

Terroriakti järel andis Pariisi politseijuht Didier Lallement korralduse võimalikud radikaliseerumise ilmingud politseinike ja politseis töötavate inimeste seas senisest suurema luubi alla võtta. Tema sõnul on kolleegidel põhjust tähele panna kõikvõimalikke märke, mis võivad viidata islamiäärmuslusele - näiteks muudatused välimuses ja riietumises, söömisharjumused ja igapäevased kombed, eemaldumine ühistest üritustest, vastasseis võimuga ning naiskolleegide kätlemisest keeldumine.

Lallement ütles hiljuti parlamendikomitee kuulamisel, et pärast noarünnakut on Pariisi politsei tuvastanud 33 politseitöötajat, kelle puhul võib kahtlustada islamiäärmuslikku radikaliseerumist. Tema sõnul on ta kolme politseiniku puhul esitanud riiklikule järelevalvele taotluse nende ametisuhe peatada ning ühe puhul on seda juba tehtud.

Pariisi politsei juht lisas, et juba enne noarünnakut tunti muret, et politseinike seas võib radikaliseerunuid olla ning alates 2012. aastast on sellised kahtlused tekkinud 63 politseiniku puhul. Viimase seitsme aasta jooksul on antud korraldus relvad loovutada 12 politseinikule, kellest seitsmele anti selline korraldus käesoleval kuul. Lallement märkis kolleegide jälgimise üleskutset kommenteerides, et see peaks igaühe puhul vastama küsimusele, kas see isik peaks ka edaspidi teenistusrelva kandma.

Sarnast seisukohta väljendas siseminister Christophe Castaner, kelle arvates tasub islamiäärmuslusele viitavaid märke tähele panna ka muudel töökohtadel. Mõnel pool süüdistati ministrit isegi islamofoobias, kui ta ütles, et võimalikeks ohumärkideks on näiteks keeldumine koostööst naiskolleegidega, sagedane palvetamine, habeme kasvatamine ja keeldumine "prantsusepärasest põsesuudlusest" naiskolleegide puhul.