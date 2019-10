Peking ja Washington on teinud olulisi edusamme osalise kaubandusleppe poole, ütles Hiina pealäbirääkija laupäeval.

Trump teatas osalisest lepingust eelmisel nädalal pärast kohtumist Hiina kaubandusdelegatsiooniga, mida juhtis asepeaminister Liu He.

Leppe järgi lubas Hiina osta rohkem USA põllumajanduskaupu ja kaitsta intellektuaalomandit, kuid täpsemaid detaile see ei sisaldanud.

"Hiina ja USA on teinud olulisi edusamme mitmes valdkonnas ja loonud aluse esmaseks lepinguks," ütles Liu laupäeval oma esimeses avalikus sõnavõtus alates Washingtoni kõnelustest.

"Hiina on valmis tegema koostööd Ühendriikidega, et lahendada poolte peamised mured, tuginedes võrdsusele ja vastastikusele austusele," ütles Liu.

Trumpi teatatud leppe järgi jättis USA kehtestamata oktoobri keskpaigast jõustuma pidanud tollid. Samas ei tühistatud tolle, mis on kehtestatud juba mitmesaja miljardi dollari väärtuses kahepoolsele kaubandusele. Samuti ei käsitletud seal detsembriks plaanitud tolle.

"Kaubandussõja eskaleerimise peatamine toob kasu Hiinale, USA-le ja kogu maailmale. See on see, mida loodavad nii tootjad kui ka tarbijad," ütles Liu.

Trump ütles läinud nädalal, et loodab allkirjastada leppe koos Hiina presidendi Xi Jinpingiga novembris APEC-i tippkohtumisel.