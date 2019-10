Morales nimetas Boliivia valimistejärgset streiki riigipöördeks

Morales ütles pressikonverentsil, et rakendab meetmeid demokraatia kaitsmiseks, ja väljendas veendumust, et ta tunnistatakse pühapäevaste valimiste võitjaks, nii et teist vooru ei olegi vaja.

Morales kandideerib neljandaks ametiajaks presidendiks. Opositsiooni toetajad reageerisid raevukalt esmaspäeval pika viivituse järel teatavaks tehtud valimistulemustele, mille järgi on Morales lähenemas otsevõiduks vajalikule edumaale opositsiooni kandidaadi Carlos Mesa ees.

Opositsiooniühendused on teatanud pettustest presidendivalimistel ja kuulutanud kolmapäevaks välja üldstreigi.

"Käimas on riigipööre. Ma tahan, et boliivia rahvas teaks seda. Seni oleme me sellega alandlikult leppinud, et vältida vägivalda, ega ole astunud vastasseisu," ütles Morales esimest korda pärast valimisi avalikkuse ees esinedes.

Kui loetud oli üle 95 protsendi häältest, oli Morales kogunud 46,4 protsenti ja tema põhivastane Mesa 37 protsenti. Teise vooru vältimiseks peaks Morales saama 10 protsendi võrra rohkem hääli.