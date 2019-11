Üks Boliivia opositsioonijuhte ärgitab sõjaväge "rahva poolele" asuma

Riiki räsivad vägivaldsed meeleavaldused sestsaadik, kui Morales 20. oktoobri valimiste võitjaks kuulutati.

Presidendi oponendid on tulemusi võltsinguks nimetanud. Osa protestijaid on aga mõlema kandidaadi vastu ja nõuavad uusi valimisi.

Laupäeva õhtul esitas Santa Cruzi departemangu konservatiivse opositsiooni liider Luis Fernando Camacho Moralesele ultimaatumi.

"Tal on 48 tundi aega tagasi astuda, sest esmaspäeval kell seitse hommikul me kavatseme astuda otsustavaid samme tagamaks, et ta lahkub," lausus Camacho oma poolehoidjatele.

Ta kutsus sõjaväge üles olema rahva poolel.

Camacho ei täpsustanud, mis laadi samme ta silmas pidas. Tema poolehoidjad on seni üle võtnud avalikke hooneid.

Relvajõud on seni püsinud valimisvaidluses neutraalsena, kuid sõjaväe poole pöördumine on Boliivias delikaatne käik.

Boliiviat iseloomustasid sagedased sõjaväelised riigipöörded ja riigipöördekatsed, kuni seal 1982. aastal tsiviilvõim kehtestati.

Morales soovib oma neljanda ametiajaga 2025. aastani võimule jääda.

Tema võidu kinnitas kõrgeim valimistribunal, kuid seda pärast ootamatut ja seletamatut hääletustulemuste muutust tema kasuks.

Esialgu tundus, et Moralesel tuleb võistelda teises voorus tsentristist ekspresidendi Carlos Mesaga.

Ameerika Riikide Organisatsiooni viib läbi valimistulemuste kontrolli.

Boliivia põhiseadus lubab presidendile maksimaalselt kaht järjestikust ametiaega. Kuid Boliivia põhiseaduskohus andis Moralesele loa neljandaks ametiajaks kandideerida.

Kohus nagu valimistribunalgi koosneb Moralese sotsialistliku liikumise määratud liikmetest.

Siseminister teatas, et viimase nädala jooksul on Moralese toetajate ja vastaste vahelistes kokkupõrgetes on surma saanud kaks inimest. Rahutustes on võimude andmeil viga saanud 140 inimest.