Kaitseminister Jüri Luik arutas neljapäeval alanud NATO kaitseministrite kahepäevasel kohtumisel viimaseid arenguid Süürias, Türgi samme piirkonnas ning NATO operatsioonide ja väeloomega seonduvaid küsimusi, teatas kaitseministeerium.

"Türgi on NATO jaoks oluline liitlane, kellel on Süüriaga piirnevatel aladel oma julgeolekumured. Samas on liitlased selgelt mures Türgi viimaste sammude üle, sest neil on mõju nii Lähis-Idale ja võimalik, et pikemas perspektiivis ka Euroopale," ütles Luik, kelle sõnul võib ühelt poolt järgneda ISIS-e taaskordne esiletõus, mis omakorda tekitab Euroopale terrorismiohu ja rändesurve.

Samuti arutasid kaitseministrid Afganistani ja Iraagi missioonide seonduvaid küsimusi.

Kohtumise äärealadel allkirjastasid Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid ühise õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi BALTNET uuendatud kokkuleppe, mille kohaselt asuvad senise Leedus Karmelavas paikneva juhtimiskeskuse ülesandeid täitma kolme Balti riigi rahvuslikud keskused, mille vastutust kolm riiki omavahel roteerivad. Enne praktilist rakendumist vajab leping Riigikogu ratifitseerimist.

Lisaks kohtusid kolme Balti riigi kaitseministrid NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Tod Woltersiga, et arutada Balti piirkonna kaitsega seotud küsimusi. Kaitseministrite ühisel õhtusöögil olid kõne all hübriidohtude ning kerksusega seotud teemad.

Reedel on plaanis koormajagamise ning heidutuse ja kaitse teemaline töösessioon, kus NATO peasekretär tutvustab oma nägemust kuidas käsitletakse teemat aasta lõpus Londonis toimuval riigipeade kokkusaamisel. Kahepäevase kohtumise Brüsselis lõpetab Afganistanile keskenduv arutelu.