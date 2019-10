Türgi kaitseminister Hulusi Akar selgitas kohtumisel Ankara tegevust, paljud teised NATO riigid aga kritiseerisid riigi otsust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaatamata erimeelsustele liitlaste vahel soovivad NATO riigid otsida poliitilist lahendust, ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg.

Ühe teemana arutati ka võimalikku rahvusvahelise turvatsooni loomist. Sellise ettepaneku on teinud Saksamaa.

"On ju alati aru saadud Türgi legitiimsetest huvidest, mis puudutab oma piiride kaitset, aga oli palju küsimusi ja palju kriitikat selle arvel, kuidas Türgi on tegutsenud. Paljud ministrid olid skeptilised Sotši lepingu ehk Erdogani ja Putini lepingu osas. Vahel öeldakse, miks NATO ei tee midagi tugevamat või jõuliselt sõna ei võta, aga siin tuleb ikkagi arvestada, et Türgi on üks NATO liikmesriikidest ja me ei saa hakata iseenda vastu sõna võtma," rääkis kaitseminister Jüri Luik.

Türgi rünnak Süüria piiriäärsetele aladele pärast USA vägede väljatoomist Süüriast on toonud kaasa rahvusvahelise pahameele ja lõhed NATO liitlaste vahel. See tähendab uut sõjategevust ja võimalikku põgenikelainet, ISIS-e vastu võidelnud kurdidele selja pööramist ja võimalust, et vangistatud ISIS-e võitlejad pääsevad vabadusse.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kohtumise eel, et viimastel päevadel on siiski liigutud pingete leevenemise suunas.

"Me oleme näinud vägivalla märkimisväärset vähenemist. See on miski, millele me saame toetuda, kui otsime poliitilist lahendust Süüria kriisile," ütles Stoltenberg.

"Türgi liigub vales suunas. Mitmetes küsimustes on nad liikunud lähemale Venemaale mitte Läänele. See on kahetsusväärne. Me peame koos pingutama, et tugevdada partnerlust Türgiga ja tagada, et ta oleks taas tugev, usaldusväärne ja vastutustundlik liitlane nagu ta on varem olnud," sõnas USA kaitseminister Mark Esper enne kohtumist.