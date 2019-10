"EL27 otsustas nõustuda Ühendkuningriigi palvega Brexiti paindlikuks edasilükkamiseks kuni 31. jaanuarini 2020," teatas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk Twitteris.

Kokkulepe näeb ette, et kui Briti peaministril Boris Johnsonil õnnestub veenda parlamenti lahutuslepet heaks kiitma enne järgmist aastat, võib Brexit leida aset 30. novembril või 31. detsembril. Seniajani peab London esitama voliniku Euroopa Komisjoni koosseisu ning nõustuma, et septembris saavutatud lahkumislepet enam läbirääkimistele ei panda.

EL-i Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier ütles suursaadikute nõupidamiselt lahkudes, et kohtumine oli lühike, tõhus ja konstruktiivne. "Mul on väga hea meel, et jõudsime otsuseni," ütles Barnier.

Briti parlament hääletab esmaspäeval Johnsoni ettepaneku üle korraldada 12. detsembril erakorralised valimised.

Brexiti edasilükkamises võinuks kokkulepe sündida juba eelmisel nädalal, kuid sellele oli vastu Pariis, kes ei soovinud teha midagi, mis võiks suurendada Londoni otsustusõigust lahkumise üksikasjade üle.

Oktoobri lõpus kindlat lahkumist soovinud Johnsoni valitsus sõlmis 17. oktoobril EL-iga uue lahkumisleppe.

Suurbritannia pidi senise ajakava alusel EL-ist lahkuma 31. oktoobril, kuid Johnson oli sunnitud parlamendis vastuvõetud seaduse alusel EL-ilt ajapikendust küsima, kui lahkumislepe 19. oktoobriks parlamendi heakskiitu ei saa.

Briti parlament kiitis 22. oktoobril Johnsoni lahkumisleppe küll põhimõtteliselt heaks, kuid lükkas tagasi peaministri ajakava selle ratifitseerimiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks.