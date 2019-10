Alamkoda kiitis ennetähtaegsete valimiste korraldamise 12. detsembril heaks teisipäeva hilisõhtul. Eelnõu poolt hääletas 438 rahvasaadikut, vastuhääli oli 20. Lordide kojas eelnõule märkimisväärset vastasseisu tekkida, vahendasid BBC ja Reuters.

Valimised toimuvad olukorras, kus Euroopa Liidu 27 liikmesriiki on andnud heakskiidu otsusele lükata Ühendkuningriigi EL-ist lahkumine edasi 31. jaanuarini. Lahkumine võib toimuda ka enne seda, kui Ühendkuningriigi uues parlamendis lahkumise ja sellega seotud seaduste asjus lõpuks kokkuleppele jõutakse.

Seega ei osutunud tõeks Briti peaministri korduvad lubadused, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist igal juhul 31. oktoobriks.

Konservatiivse Partei juht, peaminister Johnson märkis, et tulemas on rasked valimised, kuid sellest hoolimata on ta veendunud, et tal õnnestub saada värske mandaat Euroopa Liidust lahkumiseks ning murda ka praeguses parlamendi koosseisus tekkinud patiseis. Johnson ütles parteikaaslastele, et riigil on aeg end kokku võtta ja Brexit ära teha.

Märkimisväärne on ka see, et teisipäeval lubas Johnson naasta fraktsiooni 10 konservatiivil, kes olid tema poliitika mittetoetamise tõttu varem parlamendi konservatiivide seast välja arvatud. Naasjate seas on näiteks eksministrid Greg Clark, Ed Vaizey ja Margot James ning rahvasaadik sir Nicholas Soames, kes on kunagise peaministri Winston Churchilli lapselaps. Samas pole konservatiivide sekka tagasi kutsutud seas kümmekond Johnsoni-kriitikutest konservatiivi, kelle hulgas on näiteks endised rahandusministrid Philip Hammond ja Ken Clarke.

Peamise opositsioonierakonna ehk Tööpartei esimees Jeremy Corbyn teatas, et erakorraliste valimiste näol on tegu kord põlvkonna jooksul esineva võimalusega riiki märkimisväärselt muuta. "Me algatame seni nähtuga võrreldes kõige tambitsioonikama ja radikaalsema kampaania tegelikeks muudatusteks riigis," kirjutas ta ajalehes Daily Mirror avaldatud arvamusartiklis.

Samas on leiboristid Brexiti teemal endiselt lõhestunud. Kui Corbyn ja tema lähedased liitlased toetavad Brexitit enda tingimustel, siis suur osa Tööpartei poliitikutest on ka otseselt Brexiti vastu. Samuti on seoses Corbyni juhtimisega muidki probleeme, mis on toonud kaasa ka rahvasaadikute lahkumist parteist.

Liberaaldemokraatide juht Jo Swinson kommenteeris, et valimised on parim võimalus valida valitsus, mis peatab Brexiti.

Šoti Rahvuspartei (SNP) liider ja Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon teatas, et valimistel on võimalus hääletada teise iseseisvusreferendumi korraldamise poolt. "SNP võit on Šotimaa ühemõtteline ja vastupandamatu nõudmine valida ise enda tulevik," lausus ta.

Konservatiivse Partei Šotimaa haru teatas omakorda, et nende poolt hääletades saab tagada, et Šotimaa jääb Ühendkuningriigi osaks.

Brexiti Partei juht Nigel Farage tervitas erakorralisi valimisi ja teatas, et patiseis on purustatud ning Brexitil on nüüdsest võimalus õnnestuda.

Väiksemad parteid peavad läbirääkimisi Brexiti-vastase strateegia asjus

Väiksemad parteid on juba läbi rääkimas, kuidas erinevate valimisringkondade puhul toetata strateegiliselt teineteise kandidaate, kes on Brexiti vastu.

Libareaaldemokraatide asejuht Ed Davey kinnitas, et selline arutelu on praegu käimas roheliste ja Walesi rahvuslastega.

Roheliste asejuht Jonathan Bartley selgitas, et kokkulepe, mille kohaselt erakondade kandidaadid end teineteise toetamiseks valimistelt taandavad, aitab kaasa võimalusele luua parlamendi alamkoja uues koosseisus tugev Brexiti-vastane ja kahest suurparteist sõltumatu blokk.

Küsimusele, kas liberaaldemokraadid on uue patiseisu tekkimisel valmis minema valitsuskoalitsiooni konservatiivide või leiboristidega, vastas liberaaldemokraatide juht Swinson: "Ma tahan öelda selgelt, et ei Boris Johnson ega ka Jeremy Corbyn pole sobilikud valikud peaministri ametikohale."

Ühendkuninriigi valimissüsteemi arvestades on Johnsoni konservatiividel Corbyni leiboristide ees soliidne edumaa. Samas on sellest samast valimissüsteemist tulenevalt protsess võrdlemisi raskelt prognoositav, mis tuli välja näiteks 2016. aasta juunis, kui toonane peaminister Theresa May kutsus head reitingut arvestades esile erakorralised valimised, et oma parlamendienamust suurendada. Valimistel aga konservatiivid hoopis kaotasid parlamendienamuse ning May oli sunnitud otsima toetust Põhja-Iirimaa unionistidelt.