Euroopa Liit ootab Ühendkuningriigilt 47,5 miljardi euro tasumist

Euroopa Liit teatas neljapäeval, et ootab Ühendkuningriigilt lahkumisleppe kohaselt 47,5 miljardi euro maksmist, mida on mõned miljardid rohkem kui London on arvestanud.

Euroopa Liidu 2020. aasta konsolideeritud eelarveraporti kohaselt võlgnevad britid selle raha EL-ile koondsummana erinevate valdkondade alt, mis lahkumisleppes paika pandi.

Briti rahandusministeerium rõhutas aga, et lahutuslepingu hind jääb endiselt 40,74 ja 45,40 miljardi euro vahele, vahendas Financial Times neljapäeva õhtul. Briti rahandusministeerium ei vastanud koheselt FT palvele teemat kommenteerida.

Euroopa Liidu nimetatud 47,5 miljardit on märksa kõrgem kui Ühendkuningriik on arvestanud. Briti eelarveamet prognoosis 2018. aasta märtsis, et see summa peaks olema 41,4 miljardit.

Esimese maksena ootab EL brittidelt sel aastal 6,8 miljardi euro tasumist, selgub eelarvekavast. Ülejäänud summa peaks laekuma järgnevate aastate jooksul.

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise rahaline kokkulepe oli läbirääkimistel üks kõige keerulisemaid teemasid. Läbirääkimiste alguses hindas Euroopa Liit brittide võetud eelarvekohustusi EL-is, mille nad hoolimata lahkumisest kandma peavad, isegi kuni 100 miljardi euro suuruseks.