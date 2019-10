Reuters ja Bloomberg teatasid oma allikatele viidates, et reedel kohtunud Euroopa Liidu liikmesriikide alalised esindajad on küll põhimõtteliselt nõus Brexiti asjus Ühendkuningriigile ajapikendust andma, kuid ametliku otsuse tegemine lükati edasi esmaspäevale. Hiljem kinnitati seda ka ametlikult.

Pakutava edasilükkamise pikkus sõltub sellest, kuidas hääletab esmaspäeval Briti parlamendi alamkoda, kus peaminister Boris Johnson vajab rahvasaadikute toetust plaanile korraldada detsembris ennetähtaegsed parlamendivalimised. Ennetähtaegsete valimiste korraldamist peab toetama kaks kolmandikku alamkoja liikmetest, kirjutas Bloomberg.

Suurima opositsioonierakonna Tööpartei juht Jeremy Corbyn on rõhutanud, et enne seda, kui tema erakond ennetähtaegseid valimisi toetab, peab olema välistatud oht, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist ilma leppeta. Kusjuures soovib ta ka Johnsonilt endalt avalikku kinnitust, et leppeta Brexit on välistatud.

Reedel tunnistas ka Briti rahandusminister Sajid Javid, et Ühendkuningriigil ei ole sisuliselt võimalik täita Johnsoni valimislubatust 31. oktoobriks EL-ist välja astuda. Samas rõhutas ta BBC intervjuus, et Briti valitsus on teinud kõik endast oleneva selle tähtaja täitmiseks ja valitsus esitab eelnõusid ennetähtaegsete valimiste korraldamiseks seni, kuni oma tahtmise saab.

Seega on EL-i jäävad 27 riiki on brittidele ajapikenduse andmisega põhimõtteliselt nõus, kuid ole suutnud kokku leppida, kui pikk see aeg peaks olema.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Mina Andreeva sõnul jätkavad saadikud tööd "eelseisvatel päevadel".

Suursaadikud leppisid kokku, otsuse võib teha kirjalikult ning selleks ei ole vaja liidrite erakorralist tippkohtumist.

Üks anonüümsust palunud Euroopa diplomaat ütles, et saadikud tulevad pikenduse arutamiseks taas kokku esmaspäeval, kirjutas uudisteagentuur Associated Press.

Kaks diplomaati ütlesid uudisteagentuurile AFP, et saadikud seadsid endale otsuse tegemise mitteametlikuks tähtajaks esmaspäeva hilisõhtu või teisipäeva hommiku.

TAUST

BBC Euroopa korrespondendi Kevin Connoly ütles varem, et enamik EL-i riike on valmis pakkuma kuni 31. jaanuarini kestvat pikendust. Nad olevat kaalunud ka punkti, millega saaks pikenduse varem lõpetada, kui Briti parlament ratifitseerib Brexiti-leppe enne 31. jaanuari.

Prantsusmaa aga tahtnuks praegu 31. oktoobrile seatud lahkumispäevale lühemat pikendust.

Arutelu toimub pärast Briti peaministri Boris Johnsoni ettepanekut anda oma riigi parlamendile rohkem aega Brexiti-leppe arutamiseks, kui kogu nõustub pidama 12. detsembril ennetähtaegsed parlamendivalimised. Pole selge, kas parlament toetab ettepanekut, sest opositsiooniline Tööpartei pole selles veel kindlat seisukohta võtnud.

Briti valitsuse sõnul kavatseb ta pidada valimiste üle hääletuse esmaspäeval, kui EL pakub talle pikendust kuni jaanuarini.

Connoly sõnul loodab EL langetada pikendamise otsuse reedel, kuigi on võimalik, et otsuse tegemine liigutatakse Westminsteris sündmuste hargnemisele aja andmiseks järgmise nädala algusesse.

Samas on võimalik ka kahe poole vastasseis, kus EL tahab ära oodata Briti parlamendi reaktsiooni valimisettepanekule ning parlament tahab enne otsuse langetamist EL-ilt teada, kui pikka pikendust talle pakutakse, ütles Connoly.

Korrespondent lisas, et EL-i liidrid võivad pidada esmaspäeval Brüsselis erakorralise tippkohtumise, juhul kui reedel pikendamise otsust ei tule.

Euroopa Komisjoni uus juht ootab Brexiti edasilükkamise korral Londonilt volinikku

Euroopa Komisjoni uus president Ursula von der Leyen palub Londonil esitada volinikukandidaat ja saata ta Brüsselisse, kui Brexit 31. oktoobrist kaugemasse aega lükatakse.

Von der Leyen ütles neljapäeval Helsingis ajakirjanikele, et kui Suurbritannia saab ajapikendust ja jääb ka pärast oktoobri lõppu Euroopa Liitu, tuleb tal loomulikult oma volinik Brüsselisse saata.

Ta lisas, et ajapikenduse väljavaated on head, kuid selle pikkus ei ole veel selge.

EL-i eesistujamaa Soome peaminister Antti Rinne ütles, et enamus EL-i riike, võibolla isegi kõik toetavad Brexiti-tähtaja edasilükkamist.