Briti nael jätkas reedel Brexiti-segaduse tõttu langust

Johnson loobus lubadusest viia Ühendkuningriik 31. oktoobriks Euroopa Liidust välja ja tegi ettepaneku korraldada 12. detsembril ennetähtaegsed valimised, et kindlustada parlamendis piisav enamus Brexiti-leppe heakskiitmiseks.

Opositsioonisaadikud on aga öelnud, et toetavad erakorralisi valimisi ainult juhul, kui on tagatud, et Euroopa Liidust ei lahkuta leppeta. See tähendab, et valimised võivad jääda korraldamata.

Parlament otsustab esmaspäeval, kas üldvalimised korraldada või mitte. Euroopa Liit peaks sel ajal teatama Brexiti kolme kuu võrra edasilükkamisest.

Naelsterling, mis tõusis sel nädalal Brexiti-optimismi tõttu viie kuu kõrgeimale, langes neljapäeval ja oli reedel 1,2840 dollari juures. Nael nõrgenes ka euro suhtes.

"Mis puudutab naela, siis ratsionaalne optimism Brexiti osas muutus ebakindluseks, kui Ühendkuningriigi turge raputas valimiste võimalus," ütles AxiTraderi analüütik Stephen Innes.

Ta lisas, et valimised oleks sisuliselt referendum Johnsoni Brexiti-strateegia üle.

OANDA vanemanalüütik Jeffrey Halley ütles aga, et naela nõrgenemine on ilmselt ajutine ja optimism taastub, sest leppeta Brexit on peaaegu välistatud.

Londoni börsiindeks FTSE 100 langes reede hommikul 0,1 protsenti 7321,48 punktile. Frankfurdi DAX 30 langes 0,2 protsenti, samas kui Pariisi CAC 40 kerkis 0,2 protsenti.