Briti parlament tõrjus Johnsoni enneteähtaegsete valimiste ettepaneku

Johnsoni ettepaneku poolt hääletas 299 parlamendi alamkoja liiget, vastu 70. Selle läbiminekuks olnuks aga kokku 650 seadusandjast kahe kolmandiku toetust.

Peaminister lootis valimistega taastada konservatiivide enamuse parlamendis, mis võimaldaks tal Brexiti viimaks teoks teha.

Euroopa Liit nõustus Brexiti pikendusega 31. jaanuarini

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid esmaspäeval heaks Ühendkuningriigi lahkumise edasilükkamise kuni kolme kuu võrra 31. jaanuarini.

"EL27 otsustas nõustuda Ühendkuningriigi palvega Brexiti paindlikuks edasilükkamiseks kuni 31. jaanuarini 2020," teatas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk Twitteris. Otseblogis jälgivad viimased Brexiti-arenguid näiteks Guardian ja BBC.

Kokkulepe näeb ette, et kui Briti peaministril Boris Johnsonil õnnestub veenda parlamenti lahutuslepet heaks kiitma enne järgmist aastat, võib Brexit leida aset 30. novembril või 31. detsembril. Seniajani peab London esitama voliniku Euroopa Komisjoni koosseisu ning nõustuma, et oktoobris saavutatud lahkumislepet enam läbirääkimistele ei panda.

Euroopa allika teatel peab London järgmise sammuna edasilükkamisega ametlikult nõustuma, misjärel Tusk palub liikmesriikidel otsuse heaks kiita. "Loodame, et see protsess jõuab ühele poole teisipäevaks või kolmapäevaks," ütles allikas.

EL-i Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier ütles suursaadikute nõupidamiselt lahkudes, et kohtumine oli lühike, tõhus ja konstruktiivne. "Mul on väga hea meel, et jõudsime otsuseni," ütles Barnier.

Briti parlament hääletab esmaspäeval Johnsoni ettepaneku üle korraldada 12. detsembril erakorralised valimised.

Brexiti edasilükkamises võinuks kokkulepe sündida juba eelmisel nädalal, kuid sellele oli vastu Pariis, kes ei soovinud teha midagi, mis võiks suurendada Londoni otsustusõigust lahkumise üksikasjade üle.

Oktoobri lõpus kindlat lahkumist soovinud Johnsoni valitsus sõlmis 17. oktoobril EL-iga uue lahkumisleppe.

Suurbritannia pidi senise ajakava alusel EL-ist lahkuma 31. oktoobril, kuid Johnson oli sunnitud parlamendis vastu võetud seaduse alusel EL-ilt ajapikendust küsima, kui lahkumislepe 19. oktoobriks parlamendi heakskiitu ei saa.

Briti parlament kiitis 22. oktoobril Johnsoni lahkumisleppe küll põhimõtteliselt heaks, kuid lükkas tagasi peaministri ajakava selle ratifitseerimiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks. See sundis peaministrit loobuma eesmärgist riik 31. oktoobriks EL-ist välja viia.

Johnson: EL välistagu Brexiti edasilükkamine jaanuari järgsesse aega

Briti peaminister Boris Johnson kutsus esmaspäeval pärast Brexiti osas järjekordse ajapikenduse saamist Euroopa Liitu välistama Ühendkuningriigi lahkumise järjekordset edasilükkamist 2020. aasta jaanuari järgsesse aega.

Johnson ütles Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile saadetud kirjas, et aktsepteerib EL-i otsust anda Ühendkuningriigile 31. jaanuarini paindlikku ajapikendust, kuid ärgitab EL-i liikmesriike selgelt välja ütlema, et uus ajapikendus 31. jaanuari järgsesse aega ei ole võimalik.

Boris Johnson has written and signed a letter to Donald Tusk to "confirm the UK's formal agreement" to extending Brexit to 31 Jan. 2020 pic.twitter.com/8EXzpauRhi