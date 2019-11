Farage'i sõnul Brexiti Partei rohkem järeleandmisi Johnsonile ei tee

Erakond on kutsunud tagasi oma kandidaadid ringkondades, mis praeguses parlamendi alamkoja koosseisus kuuluvad Konservatiivsele Parteile. Küll aga pakuvad Brexiti Partei kandidaadid konservatiividele jätkuvalt konkurentsi piirkondades, mida hetkel esindavad kas leiboristid, liberaaldemokraadid või mõne väiksema partei esindajad.

Praktikas tähendab see seda, et kuigi konservatiividele kuuluvates ringkondades ei pruugi toimuda Brexitit toetavate valijate häälte jagunemist, siis konservatiivide ja Brexiti Partei omavaheline konkurents mujal teeb peaminister Boris Johnsonile raskeks mõni parlamendikoht oma erakonnale juurde saada.

Farage põhjendas järeleandmist sellega, et hoolimata erimeelsustest võib kahe Brexitit pooldava partei omavaheline konkureerimine tuua kaasa selle, et mõni koht parlamendis läheb hoopis Euroopa Liitu jäämist võist teist rahvahääletust toetavale saadikule.

Kui Farage'ilt kolmapäeval küsiti, kas lisaks seni tagasi kutsutud 317 kandidaadile, on Brexiti Partei valmis loobuma konkureerimisest veel mõnes ringkonnas, vastas ta Reutersi teatel eitavalt.

"Ei. See on just selline heidutuskatse pressi poolt. Ei. Me astume vastu kõikidele remainer'itele (EL-i pooldajatele - Toim.) siin riigis," sõnas ta.

Arvestades Ühendkuningriigi valimissüsteemi, kus parlamendikoha saab ringkonnas esimesele kohale jõudnud kandidaat, on Johnsoni konservatiividel Jeremy Corbyni leiboristide ees soliidne edumaa. Samas on sellest samast valimissüsteemist tulenevalt protsess võrdlemisi raskelt prognoositav, mis tuli välja näiteks 2016. aasta juunis, kui toonane peaminister Theresa May kutsus head reitingut arvestades esile erakorralised valimised, et oma parlamendienamust suurendada. Valimistel aga konservatiivid hoopis kaotasid parlamendienamuse ning May oli sunnitud otsima toetust Põhja-Iirimaa unionistidelt.

Üks asjaolu, mis võib anda valimistel ootamatuid tulemusi, on just nimelt võimalus, et mõnes ringkonnas hakkavad Konservatiivne Partei ja Brexiti partei teineteiselt hääli ära võtma. Teine küsimus on see, kui suure toetuse koguvad Brexiti-vastased liberaaldemokraadid ajal, kui leiboristid on Brexiti teemal tõsiselt lõhestunud.

Ennetähtaegsed parlamendivalimised Ühendkuningriigis toimuvad 12. detsembril.