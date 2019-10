Teisipäeval teatasid nii Kiiev kui ka Venemaa toetatud Donbassi võitlejad, et Zolote linnas algas vägede lahutamine. Vägede tagasitõmbamine on Vene presidendi Vladimir Putini ja Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski otsekõneluste peatingimus. Kõnelusi vahendavad nn Normandia formaadis Prantsusmaa ja Saksamaa.

Ukraina välisministri Vadõm Prõstaiko sõnul võiks novembris toimuda Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa ja Saksamaa läbirääkimised püsiva rahu saavutamiseks. Venemaa teatel on aga Ukrainast tulnud vasturääkivaid signaale ja mingeid edusamme rahvusvahelise kohtumise korraldamiseks ei ole tehtud.

Nii Donbassi eristaatus kui ka vägede tagasitõmbamine Zolotes ning Petrivskes on Ukraina avalikkuses rohkelt tähelepanu ning ka kriitikat pälvinud. Positsioonide hülgamise vastu on paljud Ukraina veteranid ja vabatahtlikud. Kui president Zelenski 26. oktoobril Zolotes käis, tekkis tal positsioonidel olevate veteranide ja vabatahtlikega ka pingeline sõnavahetus.

Seda, et paljud ukrainlased peavad valitsusvägede taandumist reetmiseks, oli näha ka presidendipalee juures toimunud meeleavaldusel.

"See on täielik reetmine, täielik. Ta [Zelenski] pole selline mees, kes ei annaks endale oma tegudest aru. Ta mõistab kõike väga hästi. Teda juhitakse ja ta hävitab kõike suure kiirusega. Ta kiirustab, et teha kõik ära enne, kui rahvas aru saab, mis toimub. Me ei tohiks lasta sellel juhtuda," arvas meeleavaldaja Susanna Kašpirovska.

"Mina olen siin selleks, et Ukraina jääks Ukrainaks. Ma tulin täna siia oma poja pärast. Ma tahan, et tal oleks oma riik, oma keel, oma Ukraina võim. Ja et Ukraina jääks auväärseks riigiks, mitte ei oleks Putini põrandakalts," rõhutas meeleavaldaja Oleksandr Tšerevko.

Kremli-meelsed jõud tulistasid Ukraina valitsusvägede pihta ka möödunud ööpäeval

Donbassi operatsiooni staap teatas kolmapäeva hommikul, et möödunud ööpäeva jooksul tulistasid Venemaa toetatud võitlejad Ukraina valitsusvägede positsioonide pihta üheksal korral. Muuhulgas kasutasid Kremli-meelsed tulistamiseks Minski leppega keelatud 82 mm miinipildujaid, vahendas Unian.

Tulistamine Ukraina valitsusväelaste suunas on olnud pidev ka Normandia neliku järjekordse kohtumise ettevalmistamise ajal ning kogu Donbassi konflikti ajal on olnud vaid üksikuid päevi, mil rindejoonel ei tulistatud.