Zelenski teatas edust konflikti lahendamisel separatistlike piirkondadega

"Täna eemaldati viimane takistus Normandia neliku tippkohtumiseks. Ma arvan, et me saame selle kuupäeva teada lähitulevikus," ütles Zelenski pärast kolmepoolse Minski kontaktrühma kohtumist, kus allkirjastati dokument, mis sisaldab nn Steinmeieri valemit.

Ukraina presidendi sõnul lepiti kokku, et isehakanud Donbassi rahvavabariigi Petrovske külast ja Zolote linnast niinimetatud Luganski rahvavabariigis hakatakse vägesid tagasi tõmbama.

Zelenski märkis, et valimised Donbassis ei saa toimuda, kui seal viibivad sõjalised jõud.

"Me ei lähe iialgi valimistele, kui seal on sõdurid," sõnas ta.

Presidendi sõnul valmistatakse ette uus seadus Donetski ja Luganski piirkonna eristaatuse kohta.

Zelenski lubas, et sel ajal, kui Donbassi okupeeritud aladel valimised korraldatakse, ei ole need alad enam Kiievi kontrolli alt väljas.

"Kui me tahame, et need valimised peetakse kooskõlas Ukraina seadustega, saame aru, et ei saa olla mingeid kuulipildujaid ja piir peab olema meie kontrolli all," ütles ta.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) eriesindaja Martin Sajdik ütles pärast kontaktrühma kohtumist, et pooled allkirjastasid Steinmeieri valemi talle saadetud ametlikes kirjades, andmata allkirju ühele ja samale dokumendile.

Kontaktrühma kuuluvad Venemaa, Ukraina ja OSCE. Venemaa esindab kontaktrühmas Ukraina Kremli-meelsete separatistide huve.