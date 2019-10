Zelenski: pean Putiniga kohtuma, kuid esialgu Normandia formaadis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis neljapäeval vajadusest kohtuda Vene presidendi Vladimir Putiniga, et lõpetada sõda Ida-Ukrainas, kuid selle väljavaadet praegu ei arutata ja need küsimused lahendatakse Normandia formaadis.

"Me saame kohtuda vaid kahes formaadis: Normandia formaadis ja minu otsekohtumine Vene presidendiga. Sellest otsekohtumisest keegi ei räägi, sest kõik on vastu," ütles Zelenski Kiievis pressikonverentsil ajakirjanikele.

Zelenski pressikonverents toimub Petšerskis Kiievi toiduturul.

"Kui me tahame sõda lõpetada, peab see kohtumine toimuma. Praegu me räägime ainult Normandia formaadist. Esialgu on see selline, ma olen tõepoolest meie Lääne ametivendadele väga tänulik, et meil on häda pärast olemas seegi, ja praegu valmistuvad kõik Normandia formaadiks," sõnas ta.

Zelenski: pakun kolleegidele välja Normandia kohtumise kuupäevad

Zelenski märkis, et tal on Normandia neliku liidrite kohtumise võimalikud kuupäevad, kuid kohtumise üle tuleb veel Saksamaa ja Prantsusmaaga läbi rääkida, kes need kooskõlastavad ja Venemaale välja pakuvad.

"Tärmin sõltub praegu ka meist teiega… Sel puhul tahan öelda, et näiteks eile rääkisin Saksa kantsleri Angela Merkeliga ja tõstatasime selle küsimuse, nad räägivad sellest prantslastega, ma ei ütle mis päeval, lähiajal … seejärel pakuvad nad tärminit Venemaale," lausus Zelenski vastuseks ajakirjanike küsimusele.

Ta rõhutas seejuures: "Mul on võimalikud kuupäevad, millega me nõustume."

Ukraina president selgitas seejuures, et seda tuleb teha võimalikult kiiresti, kuna Donbassis hukkub iga päev inimesi.

Zelenski: Normandia kohtumise eeldus on jõudude lahutamine Donbassis

Zelenski sõnas, et Normandia formaadi kohtumise toimumine sõltub vägede ja relvade tagasitõmbamisest Ida-Ukrainas.

"Vägede lahutamine - ütlen teile nõnda: kuni sinna sõidab mõlemalt poolt mitmesuguseid inimesi, kes ei taha vägede lahutamist ja tulistavad seal oma lõbuks umbropsu, vägede lahutamist ei tule. Kui vägesid ei lahutata, ei tule ka Normandia formaati. Seepärast ütlengi: nüüd sõltub see juba ka meist," ütles Zelenski.

Normandia formaati kuuluvad Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Ukraina riigipea märkis seejuures, et Venemaa peab Minski protsessi osalisena niisamuti tagama vägede lahutamise ja tule lõpetamise. "Nad peavad tagama - nad on Minski protsessi osalised, osalevad kolmepoolses kontaktrühmas ja just kolmepoolses kontaktrühmas räägitakse nendest asjadest. Seepärast peavad nad tagama," rõhutas president.

Vastuseks küsimusele Vene-Ukraina piiri kontrolli alla võtmiseks rahuvalvajate saatmise kohta Donetski ja Luganski oblastisse ütles Zelenski: "Kas me peame teiega piiri kontrollima? Sada protsenti, et peame. Aga kuidas? Tuleb ühe laua taha istuda. Rahuvalvajad on üks võimalus."

Oodati, et sissid ja Ukraina tõmbavad Petrivskes ja Zolotes väed tagasi kolmapäeval, kuid see ebaõnnestus. Isehakanud rahvavabariigid süüdistasid protsessi põhjalaskmises Kiievit.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) erivaatlusmissioon (SMM) teatas, et vägede lahutamist Petrivskes ja Zolotes jätkatakse neljapäeval.

Zelenski: Ukrainal ei ole retsepti Krimmi tagasisaamiseks

Ukrainal ei ole plaani, kuidas saada tagasi kontroll Krimmi üle, seega peab Ukraina sõjavägi tõstma oma lahinguvõimet, ütles Zelenski.

"Praegu sellist retsepti pole. See lugu on väga keeruline. Te olete sellest teadlikud, pean seda kahjuks tunnistama, et Ukraina ei tule sellega üksi toime. Me vajame oma rahvusvaheliste partnerite abi. Meil peab olema tugevam armee," tõdes Zelenskõi ajakirjanikele.

"Me peame olema väga tugevad, et meil ei töötaks üksnes diplomaatia, vaid ka armee oleks väga kõrgel tasemel," märkis president.

Ukraina prokurör hoiatas Zolote meeleavaldajaid ja sõjaväelasi

Ukraina sõjaväe peaprokurör Viktor Tšumak lubas kohast õiguslikku reaktsiooni ükskõik millistele rikkumistele, mis võivad leida aset Luganski oblastis Zolotes nii sinna saabunud tsiviilisikute poolt sõjaväelaste suhtes kui ka sõjaväelaste käe läbi meeleavaldajate vastu.

Tšumak kommenteeris teisipäeva õhtul raadios sündmuste võimalikku arengut Zolotes, kuhu saabus rühm Donbassi sõja veterane, kes peavad vägede ja relvade tagasitõmbamist väärsammuks.

"Kui Ukraina kodanikud väljendavad vastuseisu rahumeelselt meeleavalduste ja rongkäikudega, kui ei pruugita jõudu, on see täiesti sallitav. Kuni nad ei pane toime tegusid, mis on kriminaalkuriteod, on see nende õigus - rääkida sellest, millega nad nõus ei ole või on," ütles peaprokurör.

Samas rõhutas Tšumak: "Kui sõjaväelased panevad nende inimeste suhtes toime mingeid kriminaalkuritegusid, reageeritakse ka sellele, kui aga need inimesed sooritavad mingeid tegusid sõjaväelaste suhtes ja nendel tegudel on kriminaalseadustikus kirjeldatud õigusrikkumise iseloom, tuleb ka sellele reageerida."

Eelmisel nädalal saavutasid kolmepoolse kontaktrühma pooled kokkuleppe vägede tagasitõmbamises Petrovskes ja Zolotes.

Zelenski: ma olen Porošenko kavandatavaks maidaniks valmis

Zelenski kinnitas neljapäeval, et eelmise presidendi Petro Porošenko ihatud suurmeeleavalduste korraldamise korral verevalamist ei tule, ja lisas, et on sellisteks protestideks valmis.

"Porošenko on jõudude tagasitõmbamise vastu ja talle näib, et sellega seoses võib aset leida uus Maidan… ta innustab inimesi sellele oma meedia ja tegevusega," ütles Zelenski Kiievis pressikonverentsil ajakirjanikele.

Vastuseks küsimusele, kas ta on valmis Maidanile tulevate inimestega suhtlema, märkis president: "Ma suhtlen inimestega ja olen valmis suhtlema… Ma ei karda sellest midagi, suvalisel hetkel, iga sekund, kui ühiskond ei taha, et mu meeskond jätkaks ja et mina oleksin president, vaadake, verevalamist ei tule, ma suhtun sellesse väga rahulikult".

"Kuid inimesed peavad teadma, mida nad valivad. Nad ei vali siis kindlasti sõja lõpetamist ja peavad valima sellest menüüst …, mis on sel müüdaval poliitilisel turul," sõnas Ukraina riigipea.

Teade niinimetatud Steinmeieri valemi kooskõlastamisest Ukraina kontaktrühma 1. oktoobri kohtumisel vallandas Kiievis presidendi kantselei juures meeleavaldused.

Porošenko osales rongkäigus "Peatagem alistumine".

Steinmeieri valem näeb ette Donbassi separatistide käes olevale alale eristaatuse andmist veel enne Ukraina võimu alla naasmist juhul, kuid nad viivad Ukraina põhiseaduse alusel läbi vabad ja ausad valimised.