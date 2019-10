Donbassis Zolote linnas algas vägede lahutamine

"Enne Normandia formaadi kohtumist lahutatakse väed kooskõlastatud kohtades. Zolotes käib lahutamine otse praegu. Me alustame tänasest... See on vahetult lahutusjoonel asuvate vägede tagasitõmbamine," ütles Prõstaiko Mariupolis ajakirjanikele.

Tema sõnutsi kinnitab lahutamist Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) eriseiremissioon.

"Miks me viivitasime? Sest meil on vaja, et see ei oleks lihtsalt tagasitõmbamine, selle peab kontrollima ja kinnitama OSCE eriseiremissioon. Me andsime neile aega ettevalmistusteks," märkis Prõstaiko.

Minister täpsustas, et pärast Zolotet, kui seal jääb relvarahu pidama, tõmmatakse üksused tagasi ka Petrivskes.

Vägede lahutamisest Zolotes teatasid teisipäeval eraldi ka Ukraina relvajõud. "See sai võimalikuks tänu sellele, et nädal aega püsis relvarahu," märgiti staabi Facebooki-teates.

Tagasitõmbumisest teatasid ka nn separatistid ning nende esindaja rääkis Vene infoagentuurile RIA Novosti, et mõlemad pooled olid oma liikumisest andnud teada värviliste signaalrakettidega.

Nii Donbassi eristaatus kui ka vägede tagasitõmbamine Zolotes ning Petrivskes on Ukraina avalikkuses rohkelt tähelepanu ning ka kriitikat pälvinud. Positsioonide hülgamise vastu on paljud Ukraina veteranid ja vabatahtlikud. Kui president Zelenski 26. oktoobril Zolotes käis, tekkis tal positsioonidel olevate veteranide ja vabatahtlikega ka pingeline sõnavahetus.

Ukraina siseminister ei usu rahukõnelustesse Venemaaga

Ukraina siseminister Arsen Avakov kahtleb, kas kõnelustega on võimalik Venemaaga head rahulepet saavutada, kuid peab siiski vajalikuks üritada.

"Minu meelest peaksime saama selles sõjas strateegilise võidu, selle asemel, et Zolote linnas automaatidest tulevahetust pidada," ütles minister teisipäeval viitega Luganski linnale, kust vägesid välja viiakse.

"Vägede tagasitõmbamine on protseduur, mis käivitati 2016. aastal. Kahjuks ei saa Ukraina tõenäoliselt kõnelustega venelastelt head rahu, ma ei usu seda."

Aga kui on võimalik kindlustada vastupidine, siis tuleks seda teha punastest joontest üle astumata, lisas Avakov.

Välisminister: Zelenskõi on valmis Putiniga kohtuma

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on valmis kohtuma Vene riigipea Vladimir Putiniga, arvas Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko.

Vastates teisipäeval Mariupolis ajakirjanike küsimusele, kas Ukraina president on valmis Putiniga kohtuma, kostis Prõstaiko: "Arvan küll. Ta on temaga kolm korda telefonitsi vestelnud. Olen kindel, ta teadvustab selgelt, mida ja kuidas on võimalik saavutada".

Ta kinnitas, et viibis nende telefonivestluste juures.

Prõstaiko keeldus vastamast küsimusele, kas Zelenski seisukoht nende vestluste ajal oli karm, märkides, et presidentide jutuajamistest mitte kõike ei avaldata ja räägita. "Me ei tee seda," sõnas minister.