Kokku käib Tallinna lasteaedades 22 115 last. Aastal 2020 tõuseb Tallinnas lasteaia kohatasu hinnanguliselt 71 euroni kuus, teatas erakond.

"Lasteaia kohatasu kaotamine tähendab ühe lapsega perele 854 euro suurust ja kahe lapsega perele 1708 euro suurust kokkuhoidu aastas," ütles linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Lasteaia kohatasu kaotamine uuest õppeaastast, 1. septembrist 2020 läheks linnale maksma ligikaudu kuus miljonit eurot. "See summa on võimalik leida, kui kaotada linnakodanikele mittevajalikud kulud. 3,5 miljonit eurot on võimalik leida propagandakulude lõpetamisest, sealhulgas Kremli sõnumeid edastavalt PBK-lt saadete tellimisest loobumisest ja Tallinna TV täielikust, mitte vaid poolenisti sulgemisest. 1,8 miljonit eurot on võimalik leida linnale ebavajalike asutuste ja töökohtade kaotamisest. Linnale ebasoodsate PPP lepingute ümbervaatamise tulemusel on võimalik leida kohatasu kaotamise katteks kaks miljonit eurot," loetles Michal.

Aastal 2021 oleks lasteaia kohatasu kaotamise maksumus samas üle 18 miljoni euro kogu aasta peale kokku.

Septembri keskel jättis linnavolikogu toetuseta Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) eelnõu, mille kohaselt oleks linn asunud lasteaedades kohatasu kaotama.

Vastu hääletas 66 kohal olnud volikogu saadikust 39, poolt 16.

Keskerakonna liige, Tallinna volikogu hariduskomisjoni liige Märt Sults kinnitas ettekandes, et lasteaia kohatasu kaotamine tuleb kindlasti millalgi kõne alla. Tema sõnul on linnavalitsuses juba mõjuanalüüsid teostamisel.