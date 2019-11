Hispaania valmistub järjekordseteks valimisteks

Valimisteks valmistutakse Hispaanias juba neljandat korda nelja aasta jooksul, ühelgi valitsusel pole õnnestunud üle aasta püsida, vahendasid ERR-i teleuudised.

Seekord ei suudetudki pärast eelmisi valimisi valitsust kokku saada.

Arvamusküsitluste kohaselt peaksid 10. novembril peetavatel valimistel võitma sotsialistid 27 protsendiga ja teiseks jääma Rahvapartei paremtsentristid 22 protsendiga häältest. Endiselt on õhus oht, et ka need valimised annavad riigile parlamendi, kus senine patiseis jätkub.

Kataloonia kriisi lahendamiseks pakuvad sotsialistid välja tõhusamat dialoogi keskvõimuga, konservatiivne Rahvapartei ja paremäärmuslik Vox aga tahavad Kataloonia omavalitsuse tegevuse sootuks lõpetada.