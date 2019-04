Hispaania parlamendivalimistel võtsid kindla võidu sotsialistid. Kindlat valitsust see aga ei too, sest ühelgi poliitilisel jõul selget parlamendienamust ei ole.

Tähelepanuväärne on ka see, et esimest korda pärast Francisco Franco ametiaega pääses parlamenti paremäärmuslik erakond ehk 2013. aastal asutatud partei Vox. Senine peamine parempoolne erakond ehk Rahvapartei pidi leppima aga oma ajaloo halvima tulemusega, sest paljud nende valijad on viimasel ajal hakanud eelistama hoopis Ciudadanost ning nüüd ka Voxi. Viimane on kusjuures osaliselt loodud endiste Rahvapartei liikmete poolt ning Voxi esimees Santiago Abascal oli aastatel 1994-2013 Rahvapartei liige.

Ajaleht El Pais vahendab, et ajal, kui oli loetud üle 95 protsendi häältest, nägi erakondade edetabel välja järmine: sotsialistid (PSOE) 28,7%, paremtsentristlik Rahvapartei (PP) 16,7%, paremliberaalne Ciudadanos (CS) 15,8%, vasakäärmuslik Podemos (UP) 14,3%, paremäärmuslik Vox 10,3% ning ülejäänud väikeerakonnad kokku 10,1%.

Kusjuures parlamendienamuse ehk 176 kohta saaksid kokku vaid sotsialistid ja Ciudadanos (180 kohta), kuid selline liit on äärmiselt ebatõenäoline, ning sotsialistid, Podemos ja hulk erinevaid väikeparteisid (199 kohta), sealhulgas need Kataloonia erakonnad, mis toetavad iseseisvust ja mille toetuse kaotuse tõttu senine valitsus üleüldse teovõimetuks osutus. Ehk mingit kindlat teed uue teovõimelise valitsuseni hetkel silmapiiril näha pole.

Autor: Ajalehe El Pais veebileht

Hispaanias toimusid pühapäeval ennetähtaegsed parlamendivalimised, millele järgnevad suure tõenäosusega keerulised koalitsioonikõnelused ning võimalik järjekordne patiseis. Välistada ei saa lähiajal ka järjekordseid erakorralisi valimisi.

Juba arvamusküsitlused prognoosisid valimised võidab senine sotsialistist peaminister Pedro Sanchez, kes aga ei saa üksi valitsemiseks piisavat enamust ja peab otsima koalitsioonipartnereid.

Valimisjaoskonnad avati kell 9 hommikul ja suleti kell 20 kohaliku aja järgi (kella 21-ni Eesti aja järgi).

Hispaania viie peamise erakonna liidrid käisid hääletamas varakult ning nad kannustasid poolehoidjaid aktiivselt osalema.

Hispaania peaminister loodab valimistelt parlamendienamust

Hispaania peaminister, sotsialist Pedro Sanchez ütles hääletamas käies, et soovib saada parlamendienamust, mis suudaks riigis läbi viia sotsiaalsed ja poliitilised reformid.

Madridi eeslinna kultuurikeskuses hääle andnud Sanchez oli esimene viiest üldvalimiste peakandidaadist, kes pühapäeval hääletamas käis.

Sanchez hoiatas Soome eeskuju järgimast

Sanchez hoiatas reedel, et uuel paremäärmuslikul parteil võib minna valimistel märksa paremini, kui arvamusküsitlused ennustavad, nagu juhtus Soomes.

Soome paremäärmusluses süüdistatud Põlissoomlaste erakond sai 14. aprilli valimistel üle kahe korra rohkem parlamendikohti kui seni, kaotades valimised napilt võitnud sotsiaaldemokraatidele vaid ühe kohaga.

Hispaanias ennustavad arvamusküsitlused pühapäevaste valimiste järel parlamenti pääsu alles detsembris Andaluusia valimistel esile kerkinud paremäärmuslikule Voxile. Küsitluste põhjal peaks Vox tegema viienda tulemuse.

Sanchez hoiatas aga, et Voxil võib minna palju paremini. "See on tegelik, tõeline oht," ütles peaminister Hispaania raadiole.

"Mitte keegi ei ennustanud, et paremäärmuslased tõusevad Soomes viiendalt kohalt teiseks," lisas ta ja rõhutas, et selle vältimiseks peaksid kõik valima minema.

Andaluusias sai Vox oodatust parema tulemuse, kogudes ligi 11 protsenti häältest. Selle tulemusena sai Voxi toetus otsustavaks konservatiivse Rahvapartei ja paremtsentristliku Ciudadanose koalitsiooni moodustamisele piirkonnas, mis on traditsiooniliselt olnud sotsialistide kants.

Nüüd kardetakse, et see võib juhtuda ka riigi tasandil.

"Enam ei ole küsimus vasak- ja parempoolsete vastasseisust, vaid on oht, et paremäärmuslased mõjutavad Hispaania valitsuse tegevust," hoiatas Sanchez.

Sanchez kaalub vasktsentristliku koalitsiooni moodustamist

Sanchez ütles reedel avaldatud usutluses, et on valmis koalitsiooniks kasinusvastase erakonnaga Unidos Podemos, mis viitab võimalikule vasaktsentristlikule koalitsioonile pärast pühapäevaseid valimisi.

Sotsialistliku Töölispartei (PSOE) liider ütles usutluses ajalehele El Pais, et vasakäärmusliku erakonna valitsusse võtmine ei ole probleem.

Kuna Hispaania valimisseadused ei luba kampaania viimasel nädalal arvamusküsitlusi läbi viia, ei ole ka teada, kas kahel erakonnal on parlamendi alamkojas piisavat toetust loota või on paremad väljavaated parempoolsetel jõududel.