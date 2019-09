Tallinna ringkonnakohus otsustas jätta rahuldamata OÜ ATKO Liinid apellatsioonikaebuse Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse otsuse peale ettevõte riigihankest kõrvale jätta ja AS SEBE pakkumus edukaks tunnistada. ATKO-l on aega otsus riigikohtusse edasi kaevata 23. septembrini.

Tallinna ringkonnakohus jättis OÜ ATKO Liinid apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna halduskohtu 5. juulil tehtud otsuse muutmata. ATKO taotles nimelt, et kohus tühistaks liiniveohankeid korraldava Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse otsuse ATKO varasemate liinihangete oluliste ja pidevate rikkumiste tõttu hankest kõrvale jätta ja tunnistada edukaks SEBE pakkumus.

ATKO ise leidis, et rikkumised, millele Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus viitas, ei ole olulised. Ettevõtte hinnangul leidsid rikkumised aset juhuslikult ning on veoteenuse osutamise korral tavapärased.

Ringkonnakohus märkis, et bussiliiniveo puhul on nõuetekohase teenuse osutamiseks keskse tähtsusega, et nõuetele vastav buss oleks ettenähtud ajal ettenähtud peatuses. Seega ei saa väita, et näiteks hilinemine ei ole oluline rikkumine.

"Kaebaja puhul on probleemiks aga see, et rikkumised esinevad tihedusega, mis tekitavad põhjendatud kahtluse tema võimes teenust nõuetekohaselt osutada," selgitas ringkonnakohus oma otsuses. "Lisaks hilinemistele on muu hulgas korduvalt sõite ära jäänud, järgitud pole etteantud marsruuti, on muudetud omavoliliselt sõiduplaane, kasutatud on busse, mille suhtes on pädevad asutused rakendanud sõidukeeldu."

Ringkonnakohus asus seisukohale, et ATKO Liinide rikkumised on ilmselgelt ületanud taseme, mis võimaldab neid lugeda olulisteks ja pidevateks ehk alus ettevõtte kõrvaldamiseks riigihankelt on olemas.

Kohus mõistis ATKO Liinidelt Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kasuks välja menetluskulud 1804,40 eurot ja SEBE kasuks 792 eurot. Muus osas jäid menetlusosaliste menetluskulud nendi endi kanda.

ATKO võib esitada kassatsioonkaebuse riigikohtule hiljemalt 23. septembril.

Eelnev taust:

ATKO Liinid osales Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse korraldatud riigihankes "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna ida 2 suuna bussiliinidel". Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kõrvaldas ATKO Liinid riigihankest, sest leidis, et ATKO Liinide varasemad liinihankelepingute rikkumised on olnud olulised ja pidevad, mis annab aluse selliseks otsuseks. Seetõttu tunnistas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus edukaks SEBE pakkumuse. ATKO Liinid vaidlustas selle otsuse, mille riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) rahuldas ning tühistas liinihanke korraldaja otsused.

Harjumaa liinivedusid korraldav Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tegi tänavu 15. aprillil uue otsuse, millega otsustas ATKO Liinid hankest samal põhjusel uuesti kõrvaldada. ATKO vaidlustas ka selle otsuse VAKO-s, kuid sedakorda jättis VAKO vaidlustuse rahuldamata, leides, et hankija on oma otsuses toonud üksikasjalikult välja erinevate hankelepingute rikkumised ja rakendatud sanktsioonid ATKO Liinidele.

Tallinna Halduskohus jättis oma 5. juuli otsusega ATKO Liinide kaebuse rahuldamata ja mõistis ettevõttelt Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kasuks välja menetluskulud 2208 eurot ning liinihanke võitjaks kuulutatud SEBE kasuks 900 eurot. ATKO kaebas otsuse ringkonnakohtusse edasi, mis nüüd oma otsuse tegi.