ATKO võib põlema süttinud koolibussi tõttu järjekordsest liiniveolepingust ilma jääda

Alates septembrist Harjumaa Saue valla siseliine teenindanud ATKO Transpordi bussidega on olnud mitmeid probleeme, kuid reede õhtul sõidu ajal süttinud koolibuss oli Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse jaoks viimane piisk karikas. Nüüd valmistab keskus ette dokumente, et ATKO-ga järjekordne liinileping lõpetada.

On üsna tavatu, kui buss keset reisi põlema sütib. Aga just nii on juhtunud kaks korda Sauel ATKO Grupi bussidega. Seitse aastat tagasi põles bensiinijaama kõrval maha ATKO liinibuss, reedel aga tuli kustutada koolibussi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Antud juhtumil peame me kindlasti ära ootama politseimenetluse, saama sealt selged otsused, kes süüdi on või mis need rikkumiste alused on, aga paralleelselt me kindlasti jälgime kõiki teisi avaliku lepingu täitmisi ja julgelt võin öelda, et selle liinigrupi teenindamisel on ATKO Transport OÜ-l olnud probleeme," lausus Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektori asetäitja Kadri Krooni.

Tema sõnul on bussid olnud väiksemad kui hankes lubatud, neil puuduvad elektroonilised tablood, aga põhiliseks probleemiks on olnud puuduvad pieltimüügiseadmed.

"Ühistranspordikeskus on septembrist alates teinud mitmeid ettekirjutusi, esitanud pretensioone, määranud ka sanktsioone. Kindlasti me arutame lepingu lõpetamise teemat. See otsus, kas ja millal leping lõpetatakse, jääb juhatusele," sõnas Krooni.

Tema hinnangul on lepingu lõpetamiseks põhjuseid piisavalt ja kui seda tehakse. siis tuleb korraldada uus hange, nagu juhtus teiste Saue valla kooliliinidega, mille teenindamisega jäi ATKO Transport hätta juba esimesel koolipäeval.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk ütles, et pretensioonid hakkasid saabuma kohe, kui ATKO liine teenindama hakkas.

"Kontrollida jõudsime neid eri põhjustel alles eelmise aasta novembris. Siis kontrollisime kahe päevaga väga palju erinevaid väljumisi ja tuvastasime seitse erinevat rikkumist," rääkis ta.

Bussid kas ei väljunud üldse või ei pidanud graafikust kinni.

Mullu tegi maanteeamet bussifirmadele 31 ettekirjutust ja nendest 25 ATKO Grupile.

"Eelmisel aastal tuvastasime kokku 92 menetlustoimingu protokolli alusel rikkumist ja oleme määranud kokku 3800 eurot sunniraha," lausus Pahk.

Paraku ei saa tema sõnul öelda, et bussifirma töö oleks pärast neid karistusi paranenud ja probleeme vähemaks jäänud.

Reedel Sauel süttinud buss pääses mullu hilissügisel tehnoülevaatusest läbi alles kolmandal katsel. Õnnetuse ajal reisijaid bussis ei olnud. Päästeameti andmetel sai põleng alguse sõidu ajal bussi mootoriruumist.

Eelmise aasta augustist alates on ATKO Grupp jäänud ilma juba kolmest Harjumaa liiniveolepingust.

"Aktuaalse kaamera" päringule ATKO Grupp ei vastanud.