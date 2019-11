Peeter Helme: Margus Linnamäe Postimehe toimetuse töösse ei sekkunud

"Olen seda kõike öelnud Margus Linnamäele endale ja sellest oli ka toimetuses olnud juttu. Kõige suurem vari tekib sellest, et ta ei tee midagi. Ta on varjus, mees, kes ei armasta tähelepanu ja see tekitab igasuguseid kujutelmi," rääkis Helme laupäeval Vikerraadio saates "Rahva teenrid."

Helme kordas reedel öeldut, et lahkus toimetuse töörahu huvides ja on veendunud, et niimoodi on Postimehele parem. Mis täpsemalt toimus, sellest Helme rääkida ei soovinud.

"Toimetuse siseasju ma arutama ei hakka. Ikka on kollektiivides erimeelsusi ja vahel võivad need minna ületamatuteks. Tahan väga uskuda, et Postimehel läheb hästi. Ma ei kahtlegi selles," lausus ta.

Postimehe endine arvamustoimetuse juht ja Vikerraadio endine toimetaja Peeter Helme sai ajalehe peatoimetajaks tänavu aprillis, kuna eelmine peatoimetaja Lauri Hussar siirdus aasta alguses poliitikasse.