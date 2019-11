"Olukorrast riigis": Postimehe omanikul tasuks mõelda Läti näitele

Läti näite põhjal võib öelda, et kui suurärimehed on ostnud ajalehti ja üritavad selle abil oma ärisid turgutada või oma positsiooni ühiskonnas hoida, ei taha see kuidagi õnnestuda ning nende ajalehtede majandustulemused käivad järjest alla, rääkis saatejuht Andrus Karnau Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" ning lisas, et Postimehe omanikul tasuks selle peale mõelda.

Reedel lahkus toimetuse survel ametist Postimehe peatoimetaja Peeter Helme, kellele ajakirjanikud panid süüks usalduse kadumist ning tsensuuri.

Karnau ütles, et järgmine küsimus on see, kes saab ajalehe uueks peatoimetajaks: kas inimene, kes on valmis seisma toimetuse autonoomia eest, või läheb kõik vana rada pidi ja uus peatoimetaja teostab samu eesmärke lihtsalt peenetundelisemalt.

"Inga Springe, Läti uuriv ajakirjanik rääkis hiljuti Eesti Ekspressi ja Äripäeva ühisel konverentsil Läti kogemusest, kus nende suuremad ajalehed läksid oligarhide valdusse. Tema ettekandest tuli välja /.../ kurb tõsiasi, et nende ajalehtede majandustulemused, levik ja mõjukus on järjest alla käinud," tõi ta välja.

Karnau sõnul näitab Läti näide, et kui ettevõtjad ostavad ajalehti ja üritavad selle abil oma ärisid turgutada või oma positsiooni ühiskonnas hoida, siis ei taha see kuidagi õnnestuda.

"Toimetuse vaim sõdib vastu ja kui see füüsiliselt ära tappa, tapad selle vaimu ära, selle toimetuse ära ja lõpuks pole sellel ärimehel enam mitte midagi - ei ajalehte, ei tulu, vaid lihtsalt kuulus kaubamärk ja rahulolu, et ollakse ajalehe omanik," lausus ajakirjanik.

Ta lisas, et Springe ettekannet tasuks ilmselt lugeda ka Postimehe omanikul Margus Linnamäel ja selle peale mõelda.

Teine saatejuht Marju Himma ütles, et ajakirjandus on tervikuna usalduse äri ja kui kaotada oma kaubamärgist usaldus, siis kaotab kaubamärk oma väärtust. Samas küsis ta, et kui Linnamäe müüks Postimees Grupi, siis kes oleks üldse turul seda võimeline ostma - võib-olla tuleks omanik hoopis välisturult ja näiteks Venemaalt.

"Kogu teemat kokku võttes, kui alustame sellest, et ajakirjanikud ei usalda oma peatoimetajat ja kui kaovad ära need ajakirjanikud, kes tahavad teha professionaalset ajakirjandust, siis kaob usaldus ka kogu selle väljaande ja kogu sisu vastu ja mõnes mõttes auditooriumil kaob lõpuks ära kolmandiku Eesti meediaturu vastu usaldus," märkis ta. "Ja see oleks ajakirjandusele kui institutsioonile ühiskonnas olnud päris suur löök. Mul on hea meel, et see nii ei läinud."