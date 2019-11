Võru linnapea Anti Allas: järgmiseks tormiks oleme paremini valmistunud

Allas oli esmaspäeval valitsuse julgeolekukomisjoni tormiistungil, kus peaminister Jüri Ratase juhtimisel arutati, kuidas riik saab järgmiseks kriisiks paremini valmis olla.

Ratas, kes 1. novembril istus USA reisilt tulles Tallinna lennuväljal lennukilt ümber kopterisse, et tormijärgset Kagu-Eestit ise vaadata, lubas valitsuse julgeolekukomisjonis ausat arutelu elektrikatkestuse ning selle põhjuste ja tagajärgede üle. "Ühesõnaga, lahendame," oli peaminister sotsiaalmeedia postituses enesekindel.

"Oligi asjalik arutelu," kinnitas linnapea Allas, kes andis tavapäraselt kinniste uste ja suletud akende taga istunud valitsuse julgeolekukomisjonis ülevaate sidetuks ja pimedaks muutunud Võru linnast.

Aasta lõpus suudab Võru tagada ka pikema elektrikatkestuse ajal oma elanikele minimaalse soojuse ja veevarustuse ning kortermajad ei jää päriselt külmaks, sest siis on installeeritud linnavalitsuse tellitud generaator. See on hea uudis.

Kriisi suurimaks probleemiks nimetas Anti Allas oktoobrikuise elektrikatkestuse järel telefoni- ja andmeside kadumist, kui üks suurim teenusepakkuja Telia jäi kas väga nõrgaks või vaikis sootuks. "Ja see on riigi vastutus," tõdes linnapea.

Teiseks ei ole riik reguleerinud, et autonoomselt töötavad kütusetanklad oleksid kõigis maakonnakeskustes, muretses Allas.

"Linna valmidus on tekkimas lähima viie kuu jooksul, siis suudame ka suuremate elektrikatkestustega hakkama saada. Keerulisemas seisus on riik, kus asjad käivad aeglasemalt. Kuidas selgeks teha sideettevõtetele, et mastid töötaksid rohkem kui akude aeg ja ka kütus peab jõudma maakonnakeskustesse?" kordas ta suuremad mured üle. "Saan aru, et mõlema teema lahendamisega hakatakse tõsiselt tegelema."