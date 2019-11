Algas konkurss muinsuskaitseameti peadirektori kohale

Kandidaadilt nõutakse magistrikraadi, magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni ja vähemalt kolmeaastast juhtimiskogemusust.

Eelistatud on kandidaat, kellel on kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal, varasem tööalane kokkupuude kultuuripärandi valdkonnaga ja strateegilise planeerimise kogemus. märkis riigikantselei konkursikuulutuses.

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 9. detsember. Ametikohale asumise aeg on 2020. aasta kevadel ning ametiaeg on nagu avaliku teenistuse seadus tippjuhtidele ette näeb viis aastat.

Konkurss toimub seoses praeguse peadirektori Siim Raie ametiaja lõppemisega. Raie ütles kolmapäeval ERR-ile, et pole veel otsustanud, kas kandideerib uueks ametiajaks või mitte.

Muinsuskaitseamet on kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest.

Peadirektor juhib muinsuskaitseameti tööd ja vastutab asutuse strateegilise juhtimise ning majandustegevuse planeerimise eest.

Peadirektori lähiaastate olulisemad väljakutsed on 2019. aastal jõustunud uue muinsuskaitseseaduse rakendamine ja järelmõju hindamine ning tihedama ja mõtestatud koostöö soodustamine muuseumide ning muinsuskaitse vahel, teatas riigikantselei.