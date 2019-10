Vabariigi valitsus toetas neljapäevasel nõupidamisel Jõelähtme vallas Linnamäe paisul elektrit tootvale Wooluvabrik OÜ-le ajapikenduse andmist, et ettevõte saaks esitada korrektse taotluse uue veeloa saamiseks keskkonnaametilt.

Keskkonnaminister Rene Kokk esitas valitsuskabineti nõupidamisel ülevaate Linnamäe paisu hetkeolukorrast. Pärast nõupidamist leidis valitsus, et olemasoleva info põhjal ei kaalu keskkonnahuvid Linnamäe paisu puhul üles majanduslikke ja sotsiaalseid huve.

Teiseks toetas valitsuskabinet seda, et keskkonnaamet annab Wooluvabrik OÜ-le uue veeloa taotlemiseks lisaaega. "Nii saab Wooluvabrik OÜ täiendada keskkonnamõju hindamise aruannet ning analüüsida seal, kas ja kuidas on võimalik teha Natura erandit," ütles keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Tiina Reinart ERR-ile.

Senine luba kaotas kehtivuse septembri alguses ning keskkonnaamet keelas ettevõttel vee paisutamise ning hüdroenergia tootmise. 6. septembril andis aga Tallinna halduskohus ettevõttele esialgse õiguskaitse ning keelas kuni taotluse lahendamiseni igasugused sanktsioonid Wooluvabriku tegevuse vastu Linnamäel.

Valitsus tegi neljapäeval keskkonna-, kultuuri- ning majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumile ülesandeks, et ministeeriumid esitaksid 2020. aasta jaanuariks põhjaliku ülevaate asjade seisust ning ettepaneku, kuidas teemaga edasi minna.

Valitsuskabinetti viisid Linnamäe paisuga seonduva keskkonnaminister Rene Kokk ja kultuuriminister Tõnis Lukas, kes septembri alguses toimunud kohtumisel jõudsid seisukohale, et pigem peaks Linnamäe tammi kui ehitusmälestise säilitama ning võimaldama jätkata hüdroelektrijaamal tööd.

Linnamäel Jägala jõe paisutamise lõpetamist on nõudnud keskkonnaamet ja erinevad kalastajatega seotud ühingud, kelle hinnangul saaks paisutamise lõpetamisega Jägala jõest taasasustada jõkke lõhelised. Keskkonnaameti hinnangul on tegu potentsiaalselt väga hea lõhejõega.

Paisutuse lõpetamise ja paisjärve tühjakslaskmise vastu on sõna võtnud Jõelähtme vald, kultuuriministeerium ning muinsuskaitseamet. Pais on kultuurimälestisena muinsuskaitse all.