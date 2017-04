Mikser nimetas USA rünnakut kohaseks ja vajalikuks

Eesti välisminister Sven Mikser nimetas USA raketirünnakut Süüria vastu kohaseks ja vajalikuks, lisades, et ilmselt on Valgel Majal visioon ka kriisile poliitilise lahenduse leidmiseks.

"USA vastulöök Süüria keemiarünnakule [oli] kohane ja vajalik," teatas Mikser Twitteris. "USA ja demokraatlik maailm vajavad nüüd järgnevaks laiemat strateegiat."

Mikser ütles reede hommikul ERR-ile, et tegemist oli esimese taolise löögiga, kus ameeriklased ei keskendunud mitte ISIS-e, vaid Assadi režiimi tugipunktile.

"Võib eeldada, et sellele järgneb üsna valuline reaktsioon, mitte üksnes Assadi režiimi poolt, vaid ka Venemaalt. Tegemist on murranguga ka USA enda poliitikas. Kui veel tunde enne keemiarünnakut tsiviilelanike vastu kinnitasid USA valitsuse esindajad, et USA eesmärgiks pole Assadi režiimi väljavahetamine, siis nüüd on toimunud dramaatiline pööre," rääkis Mikser.

Kuna Venemaa ja Assad on Süürias Mikseri sõnul tegutsenud tihedas sümbioosis, siis on alust arvata, et rünnak annab alust väga tõsiseks muutuseks USA ja Venemaa suhetele nii Süürias, Lähis-Ida regioonis ning laiemal poliitilisel rindel.

Mikser märkis, et Trumpi režiim on nüüd näidanud, et ta võib taolistele sündmustele nagu oli seda keemiarünnak reageerida väga jõuliselt ja ootamatult.

"Tegemist on konkreetsete taktikaliste sammudega, mis peavad rajanema suuremal strateegial, millel lisaks sõjalisele osale on visioon poliitilise lahenduse osas," lausus välisminister Sven Mikser.