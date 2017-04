Mihkelson: USA rünnak muutis täielikult julgeolekupoliitilist olukorda

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on USA öine raketirünnak Süüria valitsusvägede õhubaasi vastu toonud kaasa täiesti uue julgeolekupoliitilise olukorra ning näitavad selgelt, et USA uue administratsiooni vastused Süüria autoritaarse presidendi Bashar al-Assadi rahvusvahelist õigust eiravale tegevusele on karm ja kiire.

"Al-Assadi režiimi poolt sellel nädalal taaskord oma rahva vastu kasutatud keemiarelv, milles hukkus viimastel andmetel üle 100 inimese, oli selge väljakutse USA uuele administratsioonile," rääkis Mihkelson BNS-ile.

Mihkelson meenutas 2013. aastat, kui USA endine president Barack Obama käis välja oma kuulsa "punase joone", kinnitas Obama, et USA sekkub, kui al-Assad peaks kasutama oma rahva vastu keemiarelva, ning kui Süüria president seda toona taaskord tegi, ei teinud USA omalt poolt midagi.

"Nüüd aga, kui rünnak, sisuliselt sõjakuritegu oli toimunud, oli see küsimus USA uuele presidendile Donald Trumpile, milline on tema vastus sellisele käitumisele Süürias. Oli küsimus, kas ta läheb kaugemale vaid Obama kritiseerimisest. Oli ju Trump heitnud Obamale ette, et just USA eelmine riigipea oli süüdi, et al-Hassadil tekkis selline võimekus, nagu tal praegu Süürias on," arutles Mihkelson, lisades, et nüüd nägid kõik - Trumpi vastus sõjakuritegudele on kiire ja jõuline.

Mihkelsoni sõnul on pärast möödunud öist raketilööki muutunud ka USA ja Venemaa suhted.

"Need lootused, mis vahetult pärast USA presidendivalimisi Trumpil olid, et USA tahaks Venemaaga normaalseid suhteid, on praeguseks jõudnud tõdemuseni, et USA ja Venemaa on ikkagi äärmiselt vastandlikud. USA õhulöök Süürias muudab Vene-USA suhted oluliselt kriitilisemaks. Võib eeldada, et venemaa tõstatab jõuliselt rahvusvahelise õiguse temaatika, aga nagu me teame, siis USA relvajõudude esindaja informeeris Venemaad vahetult enne raketirünnakut," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on rahvusvaheline julgeolekupoliitikine olukord nüüd põhimõtteliselt muutnud. "See on esimene kord alates 2011. aastast, kui Süüras al-Hassad vallandas oma rahva vastu kodusõja, ku USA sellisel jõulisel moel sekkus. Huvitab on nüüd näha, milline on Venemaa vastus. Üks ohu koht on see, et venemaa on loonud väga tugeva õhutõrjevõimekuse Süürias. See küll ei rakendunud öise rünnaku puhul, aga kindlasti on oluline, et ei järgneks Venemaa poolt karistusena mõne USA õhujõudude lennuki allatulistamine," lausus ta.