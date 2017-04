Tallinnas algab esmaspäeval maailma suurim küberkaitseõppus

Õppus "Locked Shields 2017" algab esmaspäeval ja lõpeb reedel.

Korraldajad on moodustanud erinevate riikide spetsialistidest "punase" võistkonna, kelle ülesanne on rünnata IT-süsteeme. 20 "siniste" meeskonda püüavad neid süsteeme kaitsta ning lõpuks valitakse välja parimad.

Stsenaarium näeb ette, et NATO uus liikmesriik nimega Berylia on sattunud teise fiktiivse riigi küberrünnakute alla ning riigid saadavad oma meeskonna Beryliale appi.

"[Rünnatakse] nii erisüsteeme (elektrisüsteem, sõjaväeüksused, droonid jne) kui ka tavalisi süsteeme, mida kasutatakse erinevates organisatsioonides, näiteks veebi- ja meiliserverid," selgitas NATO küberkaitsekeskuse juht Sven Sakkov ERR-ile.

"Eestis asub "punane" meeskond, kes mängib ründavat poolt. Samuti korraldusmeeskond, nende seas ka eksperdid, kes on ehitanud kogu õppuse digitaalse infrastruktuuri, annavad meeskondadele hindeid ning tagavad ülevaate toimuvast," lisas ta.

Kaitsemeeskonnad ehk "sinised" on mööda Euroopat laiali ning töötavad oma asukohariigist. 20 "sinisest" võistkonnast 19 esindavad riike ning samuti osaleb eraldi NATO NCIRC küberkaitseüksuse võistkond.

Ka Eestist osaleb "sinine" võistkond, kuid see töötab korraldusmeeskonnast eraldi asukohas.

"Õppusel osalevad üldiselt inimesed, kes tegelevad ka muidu küberkaitse erinevate aspektidega. Eestist osalevad vabatahtlikud RIA-st, küberkaitseliidust, Tallinna Tehnikaülikoolist ja mujalt. Samuti on riigid saatnud meile lisajõudu õppuse korraldamiseks," ütles Sakkov.

Ta märkis samas, et õppusel ei harjuta ainult IT-spetsialistid, vaid lisaks toimuvad ka õigus, strateegia- ja meediamängud.

Küberkaitseõppust "Locked Shields" on korraldatud mitu aastat ning see on pidevalt kasvanud. "Eelmisel aastal oli meil samuti 20 meeskonda, kuid siniste meeskondade kaitstavaid masinaid oli alla 2000, tänavu on 3000," ütles Sakkov.

"See on maailma suurim ja kompleksseim küberkaitseõppus. Me ei väida tingimata, et see on suurim osalejate poolest, kuid kindlasti on see kõige komplekssem õppus," kinnitas ta.