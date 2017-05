Karilaid lubas teha valimisnimekirju koostades järeldusi

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone pöördumist Jüri Ratasele kommenteerides, et kui koostööd ei tehta, tuleb teha järeldusi valimisnimekirjade koostamisel.

"See on selline jõuetu poliitiline hüüatus nende üksikute erakonna liikmete poolt, kes pole suutnud Paide Keskerakonna kongressi tulemustega veel leppida. Ja leppida ka sellega, et Keskerakond teeb praegu ajalugu olles Stenbocki majas peaministri erakond ja ollakse ka ainuvõimul Tallinnas," ütles Karilaid ERR-ile.

Stalinistlik hüüatus

"Ma nimetaksin seda selliseks stalinistlikuks hüüatuseks, vaadates seda keelekasutust, millega see avaldus on tehtud, kus räägitakse hästi palju rahust ja ollakse sõja vastu. Erakonna esimehe palve ja soovitus oli tegelikult kuskil mujal, seda ei kuuldud. Jätkuvalt minnakse avalikkuse ette tüli üles õhutama ja vastanduma," lisas ta.

"Järelikult me teeme mingeid järeldusi siis järgmistel valimistel, kui me hakkame komplekteerima valimisnimekirju nii kohalikel kui ka parlamendi valimistel. Kõik sõltub sellest kui palju inimesed koostööd teevad. Need, kes koostööd teha ei taha, nendega ei saa koostööd teha," rääkis Karilaid.

Erakonnasisesed marginaalid

"Me võtame seda lihtsalt kui erakonna siseste marginaalide katsetust tekitada suuremat kriisi ja erakonna juhtimist destabiliseerida. See neil ei õnnestu," lausus Karilaid.

"Kui erakonna esimees on peaministri isikus, siis tema palveid ja soovitusi vastutustundlikud erakonna liikmed võtavad tõsiselt, kas nad meeldivad või ei meeldi. Peaministril on informatsiooni rohkem kui tavaliikmetel ja seda vastutustunnet tuleks jagada," lisas Karilaid.

Karilaiu sõnul teeb juhatus kõik endast oleneva, et tänane valitsuskoalitsioon püsiks.

Eurosaadik Yana Toom ja riigikogulased Olga Ivanova ja Oudekki Loone saatsid peaministrile ja Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele pöördumise, milles kutsuvad teda korrale sõnavabaduse piiramise pärast.

"Ära unusta, et Sina kuulud Keskerakonda, mitte Keskerakond ei kuulu sulle. Meil on erakonna liikmetena täpselt samasugune sõnavabadus ja õigus oma arvamusele kui Sinul," seisis pöördumises.

Neljapäeval toimus Keskerakonna erakorraline juhatuse koosolek, kus arutati Olga Ivanova intervjuud Sputnikule. Peaminister ja erakonna esimees Jüri Ratas mõistis selle hukka.