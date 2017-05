Tallinna Linnahalli juhatuse liikmeks nimetati Kaia Jäppinen

Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul on Kaia Jäppinenil pikaaegne juhtimiskogemus nii avalikust kui ka erasektorist. "Kaia on enam kui kümme aastat olnud linnahalli nõukogu esimees, mistõttu tunneb ta organisatsiooni, hoonet ja kavandatavaid arenguid läbi ja lõhki," nentis Aas.

Tallinna abilinnapeana on Kaia Jäppineni vastutusalaks olnud nii linnavara kui ka kultuuri valdkonnad.

"Linnahalli rekonstrueerimine kaasaegseks kontserdi- ja konverentsikeskuseks ei ole pelgalt linna ja riigi kitsas huvi, nagu seda tihti käsitletakse. Leian, et linnahalli kordategemine on palju laiema kõlapinnaga projekt, millest saab kasu terve riik mainekujunduse läbi, ärisektor majutus- ja toitlustusasutuste ning kaubandusettevõtete kaudu jpm. Eesti on väike riik, mistõttu ei saa me olla esindatud laiapõhjaliselt kogu maailmas. Küll aga saame end tutvustada maailmale, kutsudes siia külalisi teistest riikidest. Konverentsiturism on täna tõusev trend ja ma ei näe põhjust selle languseks, kuid paraku läheb see kasumlik turismivaldkond meist hetkel mööda sobiva infrastruktuuri puudumise tõttu," kommenteeris Kaia Jäppinen.

Jäppinen: mida aasta edasi seda kallimaks linnahalli rekonstrueerimine läheb

Jäppineni sõnul on linnahallist saanud ligemale 40 aasta jooksul Tallinna ja Eesti sümbol, olles üks oluline osa Tallinna avamisest merele. "Täna ei ole meil teist valikut, sest aastad on teinud ehituse konstruktiivsete osade vananemise ja lagunemises oma töö ja linnahalli kordategemist ei ole võimalik enam edasi lükata. Mida aasta edasi, seda mahukamaks ja kulukamaks see ehitus läheb," selgitas Jäppinen.

"Kui väidetakse, et linnahalli on võimalik korda teha 35-40 miljoni euroga, siis ei vasta see tõele. Selleks, et olla konverentsiturismi sektoris atraktiivne sihtpunkt, tuleb olla kaasaegne või isegi ajast ees, pakkudes uudseid tehnoloogilisi lahendusi ja positiivseid elamusi. Piltlikult öeldes ja ka otseses mõttes ei ole mõtet värvida seinu või paigaldada uut põrandat, kui katus sajab läbi," rääkis Jäppinen.

Lisaks vastvalitud Kaia Jäppinenile kuulub Tallinna Linnahalli ASi juhatuse koosseisu Tõnu Prööm. Tallinna Linnahalli ASi nõukogu liikmed on abilinnapea Mihhail Kõlvart, riigikogu liige Märt Sults, Tallinna linnavolikogu liige Rostislav Troškov ja Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein.