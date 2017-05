Nõunik: Le Pen ei pürgi enam Frexiti ja frangi kasutuselevõtu poole

"Mingit Frexitit (Prantsusmaa lahkumist EL-ist - Toim.) ei tule," ütles Monot ajalehele Daily Telegraph ja selgitas, et Rahvusrinde liider on jõudnud veendumusele, et see pole asi, mida prantslased sooviksid.

"Ma leian jätkuvalt, et euro ei ole tehniliselt elujõuline projekt, kuid meil pole mingit mõtet sellel teemal kangekaelselt veenmist jätkata. Nüüdsest on meie poliitiliseks eesmärgiks rääkida Euroopa Liidu lepingute üle uuesti läbi, saada suurem kontroll oma eelarve ja pangandusreeglite üle," selgitas ta.

Rahvusrinde kommunikatsioonijuht Alain Vizier aga ei soovinud The Localile kommenteerida, kas tegu on nüüd partei ametliku seisukohaga või väljendas Monot lihtsalt oma isiklikku seisukohta.

Euroopa Liidu küsimus on Rahvusrindes üks peamisi vaidlusteemasid ning väidetavalt on erakond selles küsimuses sisuliselt lõhenenud. Näiteks olevat partei asejuht Florian Philippot ähvardanud tagasi astuda, kui erakond peaks loobuma lubadusest frank uuesti kasutusele võtta.

Kuid Le Pen, kes kandideerib juulis ka parlamendi alamkotta, on väidetavalt tunnistanud, et üks tema ebaedu põhjusi presidendivalimistel võis olla see, et valijatele - ka neile, kes oleks teda muidu ehk valinud - ei meeldinud tema liiga eurovastane hoiak.