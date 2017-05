Eesti elanike suhtumine homoseksuaalsetesse inimestesse on paranenud

Eesti elanike suhtumine homoseksuaalsetesse inimestesse on viimase kolme aastaga muutunud, selgus Turu-uuringute aktsiaseltsi uuringust, mille tellis Eesti inimõiguste keskus. Kui 2014. aastal pidas homoseksuaalsust pigem või täiesti vastuvõetavaks 34 protsenti elanikkonnast, siis nüüd on nende inimeste osa kasvanud 41e protsendini. Homoseksuaalsust peab küsitluse tulemuste järgi taunitavaks 52 protsenti Eesti elanikest, kolm aastat tagasi oli sellisel arvamusel 59 protsenti vastanutest. Turu-uuringute aktsiaseltsi uuringujuht Liis Grünberg ütles, et olulised erinevused suhtumises tulevad esile vastajate vanuse, koduse keele ja haridustaseme lõikes.