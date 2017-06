Soome rahvusringhäälingu majas uitas "keravälk"

"See oli selline sinine, tennisepalli suurune helendav kera. See liikus nii kiiresti, et see oli eelkõige hämming, et "mis nüüd juhtus?"," meenutas Yle uudistele kummalise nähtuse tunnistajaks olnud töötaja Keijo Lund.

Lund oli natuke enne kella 16 valves raadio väljastuskeskuses ehk Yle töökeeles "raadiosaadete tehnilises südames", kui omapärane nähtus alguse sai. Temaga koos oli veel üks töötaja.

Lundi sõnul saabus helendav kera ruumi traadi kaudu. "Väljast tuleb läbi vahelae sisse selline traat, mis suundub ühe tulekustutussüsteemi seadme sisse. Ühel hetkel selline tennisepalli suurune, sinine ümmargune kera liigus mööda seda," rääkis ta.

"Seejärel hüppas see traadist natuke eemale ja hõljus õhus umbes paari meetri kõrgusel. See oli selgelt ruumi sees ja akna lähedal. Seejärel see nagu plahvatas ja kadus," jätkas Lund.

Midagi muud kummalist Lund samal ajal ei näinud, kuid kolleeg Kalle Pekkalat ehmatas kõva hääl, mida helendav kera kadumisel tegi. "Ma kirjeldaksin seda helina, mis vallandub siis, kui lüüa haamriga vana elektripirni pihta," lausus ta.

Pärast hetkelist üllatust asusid mehed tehnikat üle vaatama. Ühele masinale ilmus veateade ning hetkeks lakkas ka juhtimiskeskus töötamast. Samas raadioprogrammi edastamist nähtus ei mõjutanud.

Meteoroloog Toni Hellinen kommenteeris Yle uudistele, et kuuldu põhjal on tal alust arvata, et nähtus võis tõepoolest olla keravälk.

Eksperdi sõnul on keravälk väga haruldane nähtus ja seetõttu on ka selle uurimine ning tundmine üsnagi keeruline.

Küsimusele, kuidas peaks inimene keravälku nähes käituma, vastas Hellinen järgnevalt: "Loomulikult tasub selle eest ära tulla. See on sedavõrd aeglane, et inimene jõuab küll kõrvale põigata. See on tõenäoliselt ka väga kuum, seega ei tasu proovima hakata ega oma näppe ära kõrvetada."