Rootsis jätkub ulatuslik andmelekkeskandaal, ohus on luurajate identiteedid

Rootsis kogub juba paar nädalat tuure skandaal, mis puudutas algselt võimalikke andmelekkeid auto- ja juhiloaregistrist. Nüüd kirjutab aga ajaleht Dagens Nyheter, et pole välistatud võimalus, et sama juhtumi käigus on lekkinud ka välismaal tegutsevate kaitsepolitsei (Säpo) töötajate ja kaitseväe luurajate isikuandmed - halvimal juhul võib selline leke kujuneda agentidele eluohtlikuks.

"See on tohutult kahjulik Rootsi luureteenistustele. Kui nende inimeste identiteedid on välja tulnud, siis on nende elud ohus. Samuti võivad nad olla sattunud jälitamise sihtmärkideks ilma, et nad sellest ise teadlikud on," vahendas Yle ühe allika sõnu Dagens Nyheterile.

Probleem sai alguse sellest, et Rootsi transpordiamet siirdas 2015. aastal oma juhiloaregistri allhanke korras tehnoloogiafirma IBM Tšehhi harule. See tõi kaasa olukorra, kus tšehhi IT-töötajatel oli täielik ligipääs registrile, kuigi ükski neist polnud läbinud selle jaoks vajalikku turva- ja taustakontrolli.

Sellega, et registrite haldamist siirdati allhanke korras nii Tšehhi Vabariiki, Rumeeniasse, Serbiasse, Horvaatiasse, Hollandisse ja Soome, tegi transpordiameti endine juht Maria Ågren otsuseid, mis olid selges vastuolus Rootsi andmekaitset puudutavate seadustega.

Seetõttu võis lisaks juhiloaregistri andmetele lekkida välismaale ka kriitilise tähtsusega informatsiooni, mis puudutab näiteks Rootsi teid, sildu ja sadamaid. Transpordiameti andmelekke kaudu võis aga välismaistel IT-ekspertidel tekkida võimalus jõuda ka politsei salajaste registriteni, mida peeti kurjategijate ja kahtlustatavate kohta.

SVT teatas reedel, et välismaale on lekkinud ka Rootsi kaitseväe sõidukite registriandmed. Transpordiamet on selle väite tagasi lükanud ning märkinud, et seda registrit haldavat kaitsevägi ise.

Rootsi kaitsepolitsei Säpo soovitas transpordiameti registrite allhangete lõpetamist 2015. aasta novembris ehk sisuliselt kohe pärast transpordiameti vastavat otsust. Hiljem algatas Säpo Maria Ågreni suhtes ka juurdluse.

Ågren vallandati transpordiameti juhi kohalt käesoleva aasta jaanuaris, kuid andmelekke teema hakkas avalikkuse ette jõudma alles juuli alguses. Ågrenile mõistis kohus juhtunu eest 7000 euro suuruse trahvi.

Andmelekkeskandaali on mitmed meediaväljaanded nimetanud juba praeguse Rootsi valitsuse suurimaks kriisiks.