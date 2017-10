Valimispäeval särab Eesti taevas päike

Orkaan Ophelia liikus täna Assoori saarte piirkonda ning tuul pöörles selle ümber kiirusega üle 50 m/s. Pühapäevaks ühineb erakordne pööris ookeanil tavalise madalrõhkkonnaga ning esmaspäeval on oodata keskmisest raskemaid ilmaolusid eelkõige Iirimaa rannikul.

Eeloleval ööl liigub Soome kohal arenev osatsükon Venemaale. Selle edela- ja lääneservas jagub öösel Ida-Eestisse vihmahooge, Lääne-Eestis jääb pilvi vähemaks ja seda tänu Kesk-Euroopast Baltimaade suunas sirutuvale kõrgrõhuharjale. Loodetuul on öösel ja hommikul puhanguline, päeval pöördub läänekaarde ja nõrgeneb.

Eeloleval ööl sajab Ida-Eestis hoovihma. Tuul pöördub edelast loodesse ja ulatub 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.

Pühapäeva hommik on peamiselt sajuta. Tuul puhub loodest 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 7 kuni 11 kraadi. Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 5-11 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.

Esmaspäeval kandub Eestisse Norrast kirdesse liikuva madalrõhkkonna servas vihmapilvi, milles on intensiivust vähe. Öösel on sooja 3 kraadist sisemaal 12 kraadini saarte rannikul, päevamaksimumid tõusevad 10-15 kraadini.

Teisipäeval pakub lauge kõrgrõhuhari hetkeks suuremast sajust puhkust, õhk püsib võrdlemisi soe. Kolmapäeval ja neljapäeval vallutavad Eesti taas sajused madalrõhkkonnad ning õhk läheb jahedamaks.

Pühapäeval peaks päike laskma sügisvärvidel särada üle Eesti.