Uuring näitab Kaljulaidile suurt toetust

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Pagulaste ümberjaotuskava alusel kahe aasta jooksul Eestisse saabunud 161 pagulasest on siit teistesse riikidesse lahkunud juba 85 ehk üle poole. Seejuures kohustus Eesti vastu võtma 550 pagulast, ent jäi endale võetud kohustusele alla enam kui kolmekordselt. Sotsiaalministeeriumi asekantsler tunnistab, et pagulaste suunamine väikelinnadesse oli viga, vahendab "Pealtnägija".

Kataloonia regionaalvalitsuse president Carles Puigdemont teatas neljapäeval Hispaania valitsusele edastatud kirjas, et piirkonna parlament võib hääletada ja ametlikult välja kuulutada iseseisvuse, kui Madrid ei tule vastu Barcelona soovile läbi rääkida. Hispaania valitsus teatas seepeale, et alates laupäevast rakendatakse põhiseaduse sätet, mis lubab Kataloonia poliitilise autonoomia peatamist.

Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog tõi võrdluseks, et kui Lennart Meri alustas 1992. aastal presidendiametis, toetas teda 32 protsenti elanikkonnast. 1995. aasta maiks oli see näitaja tõusnud samasugusele tasemele nagu nüüdsel riigipeal praegu.

Kui Kaljulaidi toetavad enam eestlased ja noored, siis vastaseid ongi kõige rohkem EKRE toetajate hulgas, näiteks 51 protsenti rahvuskonservatiivide pooldajatest hindas, et ta on hakkama saanud halvasti või väga halvasti.

Rahulolu aasta ametis olnud presidendiga uuris Kantar Emor tänavu oktoobris ligi 1200 15–74-aastaselt inimeselt ning 72,5 protsenti leidis, et Kaljulaid on oma ametis hästi või väga hästi hakkama saanud, vahendas Postimees.

Seitse eestimaalast kümnest leiab, et Kersti Kaljulaid on aasta jooksul presidendiametis kenasti toime tulnud, selgub Postimehe ja BNSi tellitud Kantar Emori uuringust.

