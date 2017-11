Nursipalu harjutusväljal läks metsa raadamiseks enne mõjuhindamise lõppu

Keskkonnaühenduste hinnangul on keskkonnaamet loonud lubamatu pretsedendi, andes loa Nursipalu harjutusväljal ligi 100 hektari metsa raadamiseks enne, kui keskkonnamõjude hindamine pole veel lõpuni viidud. Keskkonnaamet ütleb aga, et neid kiirustas otsust tegema kaitseministeerium.

Kui veel mõni päev tagasi kasvas Nursipalus mitmekümne hektari suurusel maa-alal mets, siis nüüdseks on see juba suures osas ladustatud tee ääres virnadesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Otsus, et Nursipalus võetakse maha ligi 100 hektarit metsa, sündis sisuliselt ühe päevaga.

"21. oktoober ja 24. oktoober tulid sisse metsateatised ja 25. oktoober oli juba juriidiliselt korrektne kaheksaleheküljeline otsus valmis. Täna me oleme siis situatsioonis, kus raadamine on suuremas osas ära tehtud," selgitas Rõuge valla keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo.

Eesti keskkonnaühenduste koja hinnangul loob sellise raie lubamine enne, kui keskkonnamõjude hindamine pole valmis, ohtliku ja lubamatu pretsedendi, mis eirab keskkonnamõju hindamise põhimõtteid.

"Kogu keskkonnahindamise reeglistiku põhialuseid on see, et ühtegi tegevust ei tohiks lubada enne, kui nende mõju hindamine on lõpetatud. Vastasel juhul võib juhtuda pahatahtmatult see, et lubatakse tegevusi, mida tegelikult ei oleks tohtinud teha või mida oleks pidanud tegema teistmoodi," rääkis keskkonnaõiguse keskuse jurist Siim Vahtrus.

Keskkonnaamet ütleb, et hea tava oodata tegevustega seni, kuni keskkonnamõjude hindamine on valmis, kehtib ka edaspidi. Antud juhul lähtusid nad tõigast, et keskkonnamõjude hindamine ongi peaaegu valmis.

"Keskkonnamõjude hindamine on sisuliselt nagu läbi tehtud, aruanne on kokku kirjutatud, seda on meile ka korra tutvustatud. Avalikkusele tutvustab seda arendaja," rääkis keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhataja Taavi Tattar ja tõdes, et kaitseministeerium võis selles küsimuses kiirustada.

"Mis puudutab seda, et see võrdlemisi suur maalapp sai tehtud üsna kiiresti, siis jah, see on meie vajadus, sest Nursiaplu harjutusväli on igapäevaselt 2. brigaadi ning Lõuna-Eesti Kaitseliidu üksuste väljaõppe väljak ning neil oli seda vaja kiiresti edasi kasutada. Seetõttu need tööd viidi seal üsna kiiresti läbi," põhjendas kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm.

Ta tuletas meelde, et vaidlused Nursipalu ümber on kestnud üle kümne aasta. Tänaseks on jõutud lihtsalt punkti, kus töödega hakatakse lõpuks pihta ning raadatud 94 hektarit metsa on alles esimene samm. Kokku võetakse Nursipalu harjutusvälja arendamiseks maha 460 hektarit metsa.