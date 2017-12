Tänavusele pressikonverentsile oli akrediteeritud rekordarv ajakirjanikke - 1640. Nende seas on telekanalit Dožd esindav Ksenija Sobtšak, kes on samuti teada andnud kandideerimisest presidendiks. Sobtšak selgitas teda piiranud ajakirjanikele, et osaleb pressikonverentsil ajakirjanikuna eelkõige seetõttu, et vastaskandidaadina pole tal võimalik Putiniga debatti pidada.

Eesti aja järgi kell 11 alanud pressikonverentsist võtsid Eesti poolelt osa ERR-i Moskva korrespondent Anton Aleksejev ning pisikese venekeelse internetiraadiojaama Raadio Paldiski eestvedaja Oleg Tesla.

Anton Aleksejev Venemaa presidendi pressikonverentsil. Autor: ERR

Pressikonverents seekord rekordilise pikkusega ei olnud ning kestis kolm tundi ja 45 minutit. Üritust kandsid otse-eetris üle peamised Vene telekanalid. Tegemist oli Putini 13. taolise pressikonverentsiga.

Vladimir Putin teatas eelmisel nädalal, et kavatseb kandideerida kevadel presidendivalimistel veel üheks ametiajaks.

Täismahus videot pressikonverentsist (vene keeles) on võimalik vaadata SIIN.

Interfaxi põhjalikku otseblogi saab lugeda SIIN.

Valik Putini vastuseid:

* Presidendi sõnul on Venemaa võimude ja ühiskonna jaoks kõige olulisemateks väljakutseteks infrastruktuuri arendamine, tervishoid, haridus, kõrgetehnoloogia, tööviljakuse tõstmine ja kodanike sissetulekute kasvatamine.

* Putini arvates peab nii poliitikas kui ka majanduskeskkonnas olema konkurents. Ta lubas püüelda selle poole, et Venemaal oleks tasakaalus poliitiline süsteem.

* Opositsioonist rääkides leidis Putin, et "ei tehtaks ainult väljakutel kära" ja ei "räägitaks ainult režiimist", vaid tehtaks reaalseid ettepanekuid, kuidas asju paremini teha. Ehk tema arvates pole tal tugevat vastaskandidaati, kes kõik teevad ainult palju müra ega paku rahvale eriti midagi. "Loomulikult on täna palju rahulolematuid inimesi. Kuid kui hakata võrdlema seda, et mida opositsioonijuhid pakuvad, eriti süsteemivälise opositsiooni omad, hakkab silma palju probleeme. Tegelikku agendat tuleb välja pakkuda, sellist, mida rahvas ka usuks."

* Aleksei Navalnõi, keda Vene võimud kohtuotsusele viidates ametlikult kandideerima ei lase, juhtis just neljapäeval tähelepanu oma valimisplatvormile, mille ingliskeelset lühikokkuvõtet saab lugeda ka Meduzas.

* Venemaa majandus on Putini sõnul kasvamas. "See on ilmselge fakt. Siin ei ole arvudega manipuleerimist. Majanduskasv on olnud 1,6 protsenti, tööstustoodang on samuti kasvanud 1,6 protsenti. Autotööstus, kergetööstus, põllumajandus on näidanud head kasvu."

* "Me oleme saanud üle kahest (majanduslikust) šokist - energiahindade järsust langusest ja välistest piirangutest ehk nn sanktsioonidest. Sanktsioonid ei omanud nii palju mõju kui nafta hind, kuid midagi nad tegid."

* "Meie areng on hakanud üha rohkem toetuma kodumaisele nõudlusele, mis on iga majanduse jaoks äärmiselt oluline."

* Presidendiks kandideerib Putin märtsikuistel valimistel sõltumatu kandidaadina ning ta loodab, et teda toetab rohkem kui üks partei.

* Putin ütles, et Venemaa kulutab järgmisel aastal relvajõududele 2,8 triljonit rubla. Presidenti kinnitusel see riigieelarvele koormaks ei ole ning ta kasutas võimalust tuletada meelde, et USA kulutab sellele valdkonnale ikkagi palju rohkem kui Venemaa. Samas on mitmed eksperdid juba aastaid nentinud, et kuigi ka Venemaa ametlikud riigikaitsele kulutatud summad on olnud suured, siis tegelik kulu on on veelgi suurem. Putin rõhutas ka seda, et Venemaal pole kavas minna kaasa "uue võidurelvastumisega".

* Putin ütles suhteid USA-ga kommenteerides, et tema ei ole see, kes peaks andma hinnangu oma kolleegi Donald Trumpi tööle, vaid seda peavad tegema ameerika valijad. Samas märkis ta, et Moskva on täheldanud märkimisväärseid saavutusi Trumpi administratsiooni poolt.

* Riigipea avaldas ka arvamust, et USA ja Venemaa peaksid lõpetama "loomade kombel kaklemise". Putini sõnul olevat ilmselge, et Trump ei ole võimeline "teatavate piirangute" tõttu parandama suhteid Venemaaga.

* Rääkides väidetavast Venemaa sekkumisest USA valimisprotsessi ütles Putin, et tegu on Trumpi vastaste poolt välja mõeldud lugudega ning et need väljamõeldised teevad kahju eelkõige USA-le endale. Putin rõhutas, et kohtumised erinevate saadikutega on tavapärane tegevus ka valimiskampaaniate ajal.

* Samuti väitis ta, et Venemaa meedia osakaal USA-s on väga väike võrreldes USA meedia mõjuga üle kogu maailma.

* Putin avaldas lootust, et Washingtonis kunstlikult tekitatud "spioonimaaniast" saadakse üle ja et kunagi Vene-USA suhted normaliseeruvad.

* Kui enne rääkis Putin USA-d tabanud "spioonimaaniast", siis hiljem väitis ta ise, et nn dopinguskandaali vilepuhujaks olnud Vene antidopinguagentuuri endine juht Grigori Rodtšenkov tegutsevat USA luure kontrolli all. Samuti avaldas ta veendumust, et dopinguskandaal on kunstlikult tekitatud enne Vene presidendivalimisi.

* Putin on kindel, et Venemaa on teinud kõik vajalikud sammud, et olla valmis tuleval suvel toimuvaks jalgpalli MM-iks.

* Pikemalt kommenteeris Putin ka olukorda Korea poolsaarel ja nentis, et praegused arengud annavad soovitule vastupidiseid tulemusi. Tema sõnul ei tunnusta Moskva Põhja-Korea staatust tuumarelva omava riigina, kuid ta märkis, et just USA olevat provotseerinud Pyongyangi seniseid kokkuleppeid rikkuma. Igal juhul oleksid Putini arvates USA rünnaku tagajärjed katastroofilise, samuti ei suudaks USA kunagi üles leida kõiki sihtmärke, et Põhja-Korea ohtu neutraliseerida. Seega leidis Putin, et kõik osapooled peaksid maha rahunema, terve mõistus peaks võidule pääsema ning tulevikus teeb ehk ka Venemaa USA-ga Põhja-Korea teemal koostööd.

* Tulles tagasi Vene-USA suhete juurde, nentis Putin kahetsusega, et Washington on liigitanud Venemaa praegu Põhja-Korea ja Iraaniga samasse kategooriasse.

* Ukraina kriisis lasuvat Putini sõnul kogu vastutus probleemide eest Kiievil ning Ukraina valitsusel polevat tema arvates siirast huvi Minski rahuleppe tingimusi rakendada.

* Ka vangide vahetamisel olevat Putini sõnul Kiiev see, kes protsessiga venitab, mitte Donbassi võitlejad.

* Putin väljendas muret, et "ukraina natsionalistid" võivad Donbassis veresauna korraldada. Samas olevat sealsetel "rahvavabariikidel" piisav võimekus selline rünnak tagasi lüüa.

* Veel varasemate avalduste kordamist: "venelased ja ukrainlased on tegelikult üks rahvas" ja "Donbassis Vene sõdureid ei ole".

* Samas olevat Putin enda sõnul nõus sellega, et Ukraina areneks iseseisva riigina.

* Putin imestas, kuidas nii grusiinid kui ka ukrainlased kannatavad välja seda, et Mihheil Saakašvili mõlemas riigis neile näkku sülitab. Selle üle olevat Venemaa presidendil nii kurb meel, et lausa süda jooksvat verd.

* Putin sõnas, et hetkel ei ole tal veel valimisstaabi juhti ning ta ei ole sellel teemal ka veel lõplikku otsust langetanud. Meedias on varem spekuleeritud, et selleks võib saada tema administratsiooni juht, Eesti juurtega Anton Vaino.

* Valitsuse tööd peab Putin rahuldavaks, sest majandus on kindlale tõusule pööranud. Ta lisas, et hetkel on veel liiga vara hakata rääkima järgmise valitsuse koosseisu teemal.

* Poolast rääkides leidis Putin, et Varssavi peaks täiskasvanuks hakkama ja uue lehe pöörama. Tema sõnul süüdistused Smolenski lennukatastroofi puudutava vandenõu teemal mõisutsevastased. Ta avaldas veendumust, et selliseid tragöödiaid ei peaks poliitiliselt manipuleerima. Mingit plahvatust Poola presidendi lennuki pardal ei olnud, rõhutas ta. Poola-Vene suhted on Putini hinnangul olulisemad, kui Poola sisepoliitilised võitlused. Samuti väitis ta, et Poola on Venemaa-vastaste sanktsioonidega liitumise tõttu tõsist kahju kannatanud.

* Hiina jääb Putini sõnul Venemaa strateegiliseks partneriks valimistulemusest hoolimata - Moskva toetab Hiina seotust Venemaa projektidega ning arktiline meretee toob kasu nii Venemaale kui ka Hiinale.

* Süürias on Venemaa õigesti käitunud, USA aga valesti ning Washington pole võtnud kuulda ka Moskva häid nõuandeid, leidis Putin.

* Süüria humanitaar- ja rändekriisi Venemaa ja Süüria üksi lahendada ei saa. On vaja rahvusvahelist tuge, sõnas Putin.