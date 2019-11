Peaminister Jüri Ratas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et maaeluminister Mart Järvik peab listeeriaskandaalis vastuseta jäänud küsimusi avalikkusele selgitama.

Küsimusele, kas minister Järvik on listeeria teemal valetanud, vastas Ratas, et ta ei saa seda praegu kinnitada.

"Praegu mulle teadaoleva info põhjal ei saa ma anda hinnangut, kas ta on valetanud," ütles Ratas.

"Selge on see, et selles teemas on täna rohkem küsimusi kui selgeid ja konkreetseid vastuseid. Siin on kindlasti ministri ülesanne anda avalikkusele selgeid ja konkreetseid vastuseid," lisas ta.

"Ja kui rääkida valest, siis kehtub ju üks teada-tuntud rahva tarkus - valel on lühikesed jalad," sõnas peaminister.

Ratas rääkis, et skandaali sattunud ettevõte M.V. Wool, kelle tehasest listeeriat leiti, oleks pidanud tegema rohkem koostööd. "Eriti, kui on inimeste tervis ja elud ohus, siis tuleb automaatselt tootmine panna pausile, tootmine ära lõpetada, tehas teha täiesti puhtaks. Mitte nii, et kaheks-kolmeks tunniks, et peseme läbi ja korras. Ma olen ka natuke uurinud, see periood peab pikem olema," ütles Ratas.

Ratas tõi näite sigade Aafrika katku juhtumitest põllumajanduses. "On näiteid, et kui on katk sees, siis tehakse laut loomadest täiesti puhtaks ja ühel hetkel läheb kasvatus edasi," märkis ta.

"Siin peab olema nulltolerants. Selles mõttes ma VTA-d igal juhul toetan. Aga ministri osas ei ole mingit muud võimalust, kui ta peab veel selgitama oma käitumist," lausus Ratas.