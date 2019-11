Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul arutati nii võimalust reform lõpetada kui ka varianti lubada hulgimüüjatel apteeke edasi pidada, kuid anda uute apteekide avamise õigus vaid proviisoritele.

Samuti kaalutakse apteegituru täielikku avamist. Keskerakondlasest sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul oleks viimane variant võimalus patiseisu lahendamiseks, kuna sellele ettepanekule võib leida toetust ka opostisoonisaadikute seast.

"Mulle tundub, et täna on tugi päris suur sellele, et lasta turg täiesti vabaks. Teine on ikkagi see, et teha tänases reformis mingi muudatus. Muudatus siis selline, et osad apteegid, kes täna on turul ja kes kuuluvad just nimelt hulgimüüjatele, saaksid edasi tegutseda ja tulevikuks jääks alles proviisornõue. Kuigi ka siin on väga erinevaid arvamusi ja kolmas on ikkagi jätkuvalt see, et minna selle reformiga lõpuni," kommenteeris Mölder. "Me ei leppinud täna kokku, et me tuleme eelnõuga välja. Küll on mul täna tunnetus selline, et sellisel kujul 1. aprillil 2020 see reform ei pruugi jõustuda."