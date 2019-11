Ravimiamet: apteegikettide ettepanekud tugevdaksid hulgimüüjate seisu veelgi

Ravimiamet leiab, et Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) kompromissettepanekud apteegireformi muutmiseks ei ole tehtud patsientide huve silmas pidades ning need tugevdaksid hulgimüüjate ja praeguste apteegikettide positsioone veelgi.

EAÜ tegi kaks nädalat tagasi neli ettepanekut kevadel jõustuma pidava apteegireformi muutmiseks. Ravimiameti hinnangul viiks n-ö kompromissettepanekute rakendamine hulgimüüjate ja apteegikettide positsioonide veelgi olulisema tugevnemiseni.

Apteegikette ühendava EAÜ kompromissettepaneku peamine punkt nägi ette turu n-ö lukku löömist, nii et senistele hulgimüüjatele jääksid apteegiketid alles, kuid edaspidi tohiksid uusi apteeke asutada üksnes proviisorid.

"Sisuliselt jääb kehtima praegune olukord ning omandisuhete korrastamine hulgimüüjate mõju vähendamise kaudu apteekides ja proviisoromandile üleminek jääb kättesaamatuks," selgitas ta põhiettepaneku mõju apteegiturule.

"Ettepanek võimaldab omandinõuetele mittevastavatel apteekidel lisaks oma senise turuolukorra säilitamisele saada juurde täiendavaid õigusi avada haruapteeke. Riigikohtu otsuse kohaselt kahjustaks selline tegevus aga proviisoromandis olevate apteekide toimetulekut," põhjendas ta, miks ettepanekut toetada ei saa.

Teiseks pakkus EAÜ välja, et ravimite hulgimüüjad võiksid jääda uute proviisoriapteekide vähemusosanikeks ning suuremates piirkondades võiks sellises koosluses loodud äriühing avada ka rohkem kui neli apteeki, mida uus seadus praegu võimaldab.

Raudsepa selgitusel küsivad hulgimüüjad sellega sisuliselt omale õigust seadusele mittevastavaid apteeke juurde osta, mis tugevdaks ravimiärimeeste turuosa veelgi.

"Kuna paljud proviisoriapteegid - 59 frantsiisiapteeki alates 2015. aastast - on hulgimüüjatega seotud läbi frantsiisilepingute, siis sisuliselt võimaldaks ettepanek laiendada hulgimüüjate mõju veelgi," selgitas Raudsepp selle ettepaneku mõju. "Kui praegu võib hulgimüüja moodustada turundusketi vaid läbi frantsiisilepingute ja kaubamärgi kasutamise lepingute, omamata valitsevat mõju apteegi üle, siis ettepaneku kohaselt tohiks ta seda teha ka läbi omandisuhte ehk hulgimüüja saaks olla vähemusosanikuks proviisoromandis olevas äriühingus."

Seega saaks hulgimüüja ravimite müümisel tulu lisaks hulgimüügi tegevusele ka ravimite jaemüügi tegevusest, millega turuosa suureneb veelgi, ja saavutaks suurema kontrolli proviisoromandis apteegi üle.

Lisaks pakkusid apteegiketid välja, et haruapteekide pidajatel võiks avaneda võimalus need linnades üldapteekideks ümber registreerida.

Ka sellega ei taha ravimiamet nõustuda.

"Ettepaneku kohaselt soovitakse linnades, kus apteekide arv ja kontsentratsioon on suurem, kui see vajalik oleks, säilitada vähendatud nõuetega haruapteegid. Seni on haruapteeke põhiapteegiks ümber kujundada saanud vaid proviisoromanikud. Vaatamata sellele, et ettepaneku kohaselt võimaldataks haruapteegi ümberkujundamist üldapteegiks samas asukohas, siis ettepanekuid tervikuna vaadates tekib üldapteegiks ümberkujundatud proviisoromandi nõuetele mittevastavatel apteekidel võimalus hiljem piiranguteta tegutsemiskohta muuta," selgitas Raudsepp.

Tagatipuks jääks EAÜ ettepanekul kohalikele omavalitsustele alles võimalus avada apteeke piirkonnas, kus teenus ei ole kättesaadav.

Praktikas ei ole see aga seni toiminud.

"Apteegi avamise taotlemise võimalus on kohalikel omavalitsustel olnud alates 20. märtsist 2015. Kuni tänaseni seda kasutatud ei ole," tõdes Raudsepp. "Eestis praktiliselt puuduvad sellised kohad, kus apteegiteenuse osutamise kohustus saaks olla põhjendatud. Seega ei ole sätestatud meede oma eesmärki saavutanud ja kaheldav on selle kasutamine ka tulevikus."

Raudsepp lisas, et praegu hulgimüüjatega seotud apteekidele soovib EAÜ saada täiendavalt õigust avada ka internetiapteeke. Praegu saavad internetiapteeke luua üksnes proviisoromandis olevad apteegid, seega tugevdaks ka selle võimaluse avardamine hulgimüüjate positsioone veelgi.

"Ettepanekutest ei paista patsiendi huvide ja tervise kaitseks tõhusaid lahendusi. Esitatud ettepaneku sisuks on kokkuvõtvalt proviisoromandis apteekide loomise pidurdamine ning hulgimüüja mõju suurendamine apteekides, nagu turuosade ümberkujundamine, tegevuse laiendamine," hindas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ettepanekute mõju.

Valitsuskoalitsioon arutab EAÜ ettepanekuid kolmapäeval.