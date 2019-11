Tanel Kiik: apteegireformi võib läbi viia ka etappide kaupa

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) soovitas kaaluda võimalust, et vaidlusaluse apteegireformi võiks riik läbi viia etappide kaupa.

Kiik ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis saadikute küsimustele vastates, et 1. novembri seisuga vastab täielikult apteegireformi nõuetele 173 apteeki ehk suurusjärgus 35 protsenti apteekidest.

"Põhiküsimus on tõesti selles, kas hulgimüüjad asuvad oma apteeke kohandama või nad ootavad koalitsiooni töörühma otsuseid ja teevad seejärel oma valikud. Kui neid taotlusi tuleb väga palju ühekorraga, näiteks lühikese perioodi jooksul viimase paari kuu sees, siis tekib muidugi küsimus, kas me jõuame seda haldussuutlikkuse seisukohalt ära teha," tunnistas sotsiaalminister.

Kiik ütles, et üks võimalik lahendus on viia apteegireform läbi etapiviisiliselt.

"Kas see esmalt läbi viia maapiirkonnas, siis linnades ja erineva suurusega asulates. Või mingites maakondades varem. See aitaks keskenduda konkreetsele piirkonnale, sealsetele vajadustele," kirjeldas Kiik.

Küsimus on Kiige sõnul selles, et see üleminek oleks sujuvam.

"Selline etapiviisiline lähenemine oleks parem, sest aitaks tagada mõistlikuma halduskoormuse ravimiametile. Võimaluse põhjalikult kontrollida kõiki avaldusi, kes on asutajad või omandisuhte muutjad. Ja tagada, et apteegiteenus ei oleks kuskil ka üleminekuperioodil häiritud, vaid üleminek oleks sujuv," lausus Kiik.