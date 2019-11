"Huvitaja": Eestis kasutab aina enam hooneid päikeseelektrit

Eestis ringi liikudes võib aina enam kohata päikesepaneele. Selgub, et päikese abil elektri tootmises on Eesti Baltikumis üks uuendusmeelsemaid.

Ehkki seda muret aeg-ajalt ikka kohtab, on praeguseks selge, et Eestis aastas laialt levinud pilvisus päikesepaneele kasutuks ei muuda. "Jah, ta ei tooda maksimuvõimsuses, kuid ta toodab olenevalt pilvisuse tihedusest 75 protsendi võimsuses, 50 protsendi võimsuses, kui on üleval ka äikesepilved näiteks, siis võib-olla 10 protsendi võimsuses, aga igal juhul toodab," sõnas Enefit Greeni juhatuse liige tootmise alal Innar Kaasik Vikerraadio saates "Huvitaja". Seetõttu on päikesepaneelid Eestis praegu juba üsna levinud. Eesti Energia hajaenergia teenuste juht Ott Antsmaa rääkis, et pelgalt 2018. aastal liitus tänu taastuvenergia toetusele päikeseenergia kasutamisega umbes 600 majapidamist.

Samas tuleb tõdeda, et täielikult päikeseenergial tavaline majapidamine praegu veel hakkama ei saa.

"Tavapärane lahendus on ikkagi see, et see päikeseelektri süsteem töötab koostöös võrguga. See ei tähenda seda, et maja on juhtme lahti tõmmanud ja tavalise elektrivõrguga enam ühendatud ei ole. Kuna päikeseenergia on väga hooajaline, siis teda kipub suvel üle jääma, selle saab võrku maha müüa, ja talvel, kui päikest on meil siin vähem, siis saab jällegi võrgust puudu jääva energia sisse osta," rääkis Antsmaa. Ta lisas aga, et näiteks eramaja kontekstis katavad katusele paigaldatud paneelid maja aastase elektritarbimise ära. Küll mitte reaalajas, kuid arvestades tootmise ja tarbimise suhet aastas.

Esimeseks sammuks päikeseelektri kasutusele võtmisel soovitab Kaasik võtta ühendust mõne ettevõttega, mis tegeleb päikeseelektri tootmise või selle põhiste lahenduste projekteerimisega. Nende abil on võimalik asuda läbi viima tarbimis- ja liitumisvõimsuse uuringuid ning lõpetuseks planeerida, kas päikesepaneelid tuleks paigutada maha või hoone katusele. "Kui me räägime väiksematest majapidamistest, on katus eelistatum lahendus, sest sinna on lihtsam ja odavam paigaldada ja tegelikult ei jää need paneelid hiljem ka maapinnal ette," selgitas Kaasik ning tõi näiteid ka uuematest lahendustest, kus võib paigaldada päikesepaneele ka maja seinale või panna oma rõdupiirded päikeseelektrit tootma.

Kui planeerida päikeseelektrit kasutamist aga suvilas, kus elektrivõrguga liitumist veel pole, võib päikeseelekter osutuda isegi odavamaks kui elektrivõrgust saadav elektrivool. Kui maja on mõeldud siiski ka aastaringseks elamiseks, võib kaaluda lisaks päikesepaneelidele ka akutehnoloogia paigaldamist, mis elektrit maja akudesse salvestab. Samuti võib paigaldada osa päikesepaneele selliselt, et need koguvad elektrienergiat maapinnalt peegelduvast lume valgusest.

Päikeseelektri valdkond on endiselt kiiresti arenemas. Peamine arenguvaldkond on just paneelide tootlikkus, samas on praegused paneelid piisavalt võimsad, et hirmu selle ees, et äsja ostetud tehnoloogia paari aasta pärast iganenud võiks olla, ei tohiks.

Lisaks katustele ja põllumaale leidub veel hulgaliselt pinda, mis elektrit toota võiks. Ehkki kõnniteed on üks võimalik suur, päikest püüdev pind, on sinna tekkiva prügi, lume ning lume tõrjumiseks mõeldud vahendite tõttu see praegu veel Eestis keeruline, kuna päikesepaneelide kattematerjal koormusele pikalt vastu ei peaks. Samas on juba nüüd liikvel esimesed mobiiltelefonid, mille ekraan toimib päikeseelektri paneelina ning täiesti aktsepteeritav on pikemalt seisvas autos tööd tehes või seadmeid laadides teha seda auto katusele paigutatud tavalise päikesepaneeli abil.